Nordjyske mener: Bankerne må gerne tjene penge. Men én ting skriger til himlen

Pengene fosser ind i den danske banksektor, som i de seneste uger har afleveret det ene rekordregnskab efter det andet.

Årsagen til den usædvanlige indtjening er hverken held i lotto eller opdagelsen af en pengebrønd under bankernes hovedsæder.

Det er kunderne, som betaler gildet. Dig og mig.

Almindelige bankkunder, og dem er der flest af, skal betale væsentligt mere for at låne penge i banken end for et år siden. Samtidig kan de se renten på deres indlånskonto stå mere eller mindre i stampe.

Den kombination – stigende renter på udlån og ikke så meget på indlån – er en metaforisk guldkalv for bankerne.

Et godt eksempel er Jyske Bank, der i årets første halvår øgede sine såkaldte nettorenteindtægter med 74 procent. Spar Nord mere end fordoblede sin indtjening på samme område.

På den baggrund tjente den nordjyske storbank for første gang 1 milliard kroner på seks måneder.

Eller hvad der svarer til 6,5 millioner kroner om dagen.

- Det er svært ikke at knibe sig selv i armen, når man ser på det resultat, lød det fra topchef Lasse Nyby.

Mens den nordjyske bankdirektør kniber sig selv i armen, kniber det nok mere med entusiasmen hos bankens hundredtusindvis af kunder.

Bankprofitter i rekordklassen har det med at vække forundring og forargelse, og denne gang er ingen undtagelse.

Det er svært for mange bankkunder at forstå, hvorfor de stigende renter skal skæppe så godt i bankernes kasser – uden det for alvor kommer kunderne til gode.

Og hvad med de mange gebyrer, som bankerne i sin tid indførte for at kompensere for de famøse negative renter? De negative renter er for længst væk, men gebyrerne lever i bedste velgående.

Surprise. Konkurrencen i banksektoren fungerer bedst, når der skal deles regninger ud til kunderne. Da følges bankerne så yndigt ad.

Hos Jyske Bank afviser ordførende direktør Anders Dam enhver snak om, at banken tjener for mange penge på, at kunderne nu skal betale væsentligt mere for at låne i banken.

- Jeg synes, at man skal glæde sig over, at banker generelt klarer sig godt, fordi vi lever i usikre tider. Det er derfor glædeligt, at bankerne har det godt, hvis der kommer en økonomisk nedtur, siger Anders Dam til Finans.

Med den kommentar in mente er det vist på høje tid at briste den udbredte illusion, at bankerne er sat i verden for kunderne. Det er forkert.

Bankerne er virksomheder, der er sat i verden for at tjene penge – til sig selv og sine aktionærer.

Og bankchefer som Anders Dam og Lasse Nyby var dårlige købmænd, hvis de ikke udnyttede den nuværende situationen i markedet til at øge indtjeningen. Det er helt legitimt. Vi har brug for stærke banker.

Men bankerne har tydeligvis ikke lært lektien af snart årtiers kamp for at slippe af med det grådigheds-stempel, der er påklistret sektoren.

De har travlt med at tale udenom.

Og de glemmer, at hvis du forsømmer dit samfundsansvar og kun øser kærlighed og gaver ud over dine aktionærer, mens kunderne må nøjes med skrabede lunser og forventes at bukke og takke, placerer du bagdelen i fortjent klaskehøjde.