Nordjyske mener: Beskyt dit lokalsamfund og handl lokalt op til jul

LEDER:Julen er tiden for hygge, glæde og gaver. Vi elsker at tage imod og give fine pakker i alle størrelser, når vi sidder samlet om juletræet. I den forbindelse overvejer mange danskere at handle gaverne på internationale hjemmesider, der frister med gode tilbud.

Der er heller ikke noget i vejen med at gøre en god handel – om det så er på en tysk webshop eller ej.

Men i en verden, hvor lokale butikker, arbejdspladser og udvikling er under pres, er det vigtigt at huske på, hvor meget man bidrager til lokalsamfundet ved at handle lokalt.

Man støtter det lokale erhvervsliv, hvilket er med til at skabe og bevare arbejdspladser i lokalområdet. Det kan bidrage til at bevare eller udvikle en mangfoldig og unik lokal handelskultur, som er med til at gøre by- og lokalsamfundene mere interessante og attraktive.

Indkomsterne (og dermed også skattekronerne til kommunekassen), der følger med arbejdspladserne, bidrager også til økonomisk vækst, der så igen kan komme lokalområdet til gavn.

Vi har de seneste måneder hørt utallige historier om bagere, købmænd og butikker, der må dreje nøglen om som følge af de stigende priser på snart sagt alt. Og vi ved, hvordan det kan ændre et lokalsamfund radikalt, når handelslivet forsvinder.

I mange tilfælde har det været helt ude af både de erhvervsdrivende og handlendes hænder, at man har kastet håndklædet i ringen. For det er på ingen måde garanteret, at man bevarer det lokale handelsliv ved at handle der - nogle makroøkonomiske kræfter i denne verden er bare for stærke.

Men det er i hvert fald helt sikkert, at man intet gør for de lokale butikker, hvis man helt fravælger dem.

En anden ting, man får ud af at handle lokalt, må ikke overses. Værdien af at møde et andet menneske, få hjælp, vejledning, en kort snak, bakke op om vedkommendes arbejdsplads og måske endda få et lille smil med på vejen kan ikke måles og vejes. Men værdien kan heller ikke overvurderes. Slet ikke i en på flere måder mørk og kold tid.

Julen er en tid for fællesskab og glæde, så lad os være med til at sprede netop det ved at huske at handle lokalt og støtte op om det lokale samfund.