Nordjyske mener: Bliver virksomheder en tak for grådige, er to ting vigtige

LEDER:De fleste har nok hørt om det - eller i hvert fald lagt mærke til det, når de har været på handel.

Priserne på masser af varer, forbrugsgoder og energi har taget et ordentligt hop det seneste år. Båret af ikke mindst krigen i Ukraine, stigende renter og efterveerne af corona-pandemien.

Ordene "inflation" og "krise" er i den forbindelse hørt igen og igen fra både politisk hold og i private sammenhænge. Ingen er i tvivl om, at det er problematisk, når både købekraft og formuer udhules i et opskruet tempo.

I kølvandet på krisen er et andet, nok mindre kendt begreb nu også kommet i spil: "Greedflation".

Det handler i bund og grund om, at virksomheder udnytter den udbredte snak om stigende priser til at hæve prisen på netop deres produkter - selv om der reelt ikke er belæg for det. Resultatet er ikke overraskende markante overskud på bundlinjen på bekostning af kunderne.

Diskussionen om en grådighedskultur i kølvandet på den økonomiske krise har som omtalt hos Nordjyske allerede kørt i USA i et stykke tid.

Og lokalt har erhvervsmanden Tage Odgaard Nielsen, ejer af Frontego med base i Nykøbing og formand for DI Thy/Mors, sat ord på sine oplevelser med leverandører, som først argumenterede for prisstigninger på træ, fordi der var mangel på det, men siden ændrede forklaringen til, at priserne steg, fordi virksomheden kunne tage mere for varen.

- Jeg synes ikke, at aktørerne opfører sig ordentligt. I sidste ende er det selvfølgelig ren business, men derfor behøver de ikke være griske, lyder det fra Frontego-direktøren.

Om det er grådigt eller bare fornuftig forretningsdrift at optimere sin indtjening, er en smagssag.

Men hvis forklaringen på markante prisstigninger er pakket ind i uærlig snak og løse argumenter baseret på en generel kriseretorik, så har de pågældende virksomheder reelt dokumenteret, at de godt selv ved, den er gal i moralsk forstand. Ellers kunne de blot tale lige ud af posen.

Det er nemmere sagt end gjort. Men det bedste middel mod ublu priser - om det gælder træ eller dine varer i det lokale supermarked - er at sige nej tak og finde sig en anden leverandør. Det er presset fra forbrugerne, der skal få priserne ned igen.

Det fortæller igen, at politikerne skal være yderst tilbageholdende med at give inflationshjælp. I værste fald er det blot med til at forlænge krisen - og levere yderligere overskud til virksomheder og aktionærer, hvis pengekasser i forvejen bugner. Og på den måde holde liv i en ødelæggende "greedflation".