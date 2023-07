Nordjyske mener: Børge, for pokker, skrothandel hører ikke hjemme på villavej

LEDER:Naboer.

De kan være noget af det mest fantastiske i verden målt på hjælpsomhed og hyggelige stunder - ja, for nogle er det en afgørende del af deres boligs herlighedsværdi.

De kan desværre også være medvirkende til gener og stridigheder, der banker glæden ved bopælen helt i bund, så en flytning i værste - eller bedste - fald er eneste udvej for at få ro på den del af tilværelsen.

På Ingemannsvej i Pandrup oplever beboerne begge dele.

Som Nordjyske har beskrevet, hersker den traditionelle idyl i parcelhuskvarteret. Men der er en stor sten i skoen på den gode stemning. Og den sten hedder Børge.

Børge har reelt omdannet sin matrikel med hus og have til en skrothandel.

Haven er fyldt med alt fra gamle cykler over plastikdunke og forskellig elektronik til europapaller, gamle vinduer og stabler af fliser.

På vejen foran huset ses der på dagen for vores besøg en gammel trailer med affaldsstativer og kabeltromler.

Udover det synlige roderi melder naboerne om bankelyde både tidligt og sent. Trafik til og fra Børges hus med forskelligt habengut. Tabte skruer på vejen, så bilerne punkterer.

De er bekymrede for miljøskadelige stoffer fra affaldet. Og de er ærgerlige over, at priserne på deres egne huse nok ikke ligefrem har en gavnlig effekt af den uautoriserede skrothandel.

Beboerne på Ingemannsvej har ikke ligefrem oplevet forståelse fra Børges side. Dog erkender han, at det nok er blevet for meget, da Nordjyskes reporter opsøger ham.

Ja, Børge. Det er det.

Der er vide grænser for, hvad man må på sin egen bopæl - og godt for det.

Men en decideret skrothandel hører ikke til i et boligområde. Den skal ud i et område beregnet for erhverv med de fornødne miljøgodkendelser på plads.

Når naboerne tilsyneladende ikke selv har held med deres forehavende for at få bremset Børges skrotbutik, må de sætte deres lid til Jammerbugt Kommune. Her er de i miljøafdelingen opmærksomme på problemet.

Lovgivningen er klar, da matriklen kan kræves holdt i forsvarlig stand og almindelig ryddelighed.

Og selv om den slags sager let kan ende i en diskussion om, hvad der er affald, og hvad der ikke er, bør det i sagen fra Ingemannsvej ligge lige til højrebenet: Skrot i det omfang og af den kaliber går simpelt hen ikke.

For det gode naboskabs skyld kan vi kun håbe, at tingene nu bliver løst - og at skrothandlen på villavejen skrottes.