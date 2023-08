Nordjyske mener: Børge skal kunne gå gennem byen uden at få buler eller brække et ben

Forestil dig det.

Du kan ikke se noget, og så skal du gå en tur gennem Aalborg.

Du er dog vant til at færdes uden at kunne orientere dig med øjnene. Og heldigvis har fornuftige mennesker i byens ledelse sørget for, at der er en markeret linje i fortovet, du fysisk kan følge, så du ikke støder ind i noget.

Tror du da.

For i næste øjeblik er du ved at falde over en stol ved et cafébord. Eller slå dig på et reklameskilt. Du mister orienteringen, for din faste ledelinje er pludselig ikke så fri, som den ellers skal være i forhold til byens regler.

Og så er en utryg zig-zaggen mellem biler og andre trafikanter, skilte, borde og stole begyndt med risiko for at blive kørt ned, få buler i hovedet eller falde og brække arme og ben.

Du kan roligt åbne øjnene og slappe af. Du er ikke i farezonen og kan kante dig uden om forhindringerne.

Men for mennesker med et synshandicap er det ikke bare en scene, men den rene og skinbarlige virkelighed, når de færdes på fortovene i det centrale Aalborg.

Nordjyske har været i byen med Børge Andersen, der er meget svagtseende, og har fundet flere eksempler på cafémøbler og skilte, der er placeret hen over den essentielle ledelinje.

Sådan skal det naturligvis ikke være.

Ledelinjen har sin klare og afgørende funktion og skal selvfølgelig holdes fri.

Om det er mangel på viden, omtanke eller ønsket om at få flere kunder i biksen, der får erhvervsdrivende i byen til at se stort på ledelinjen, skal her være usagt.

Men det burde ikke være så svært.

For Aalborg Kommune fortæller, at den har folk på gaden hver eneste uge for at kontrollere og få butikker og caféer til at rette ind.

Underligt. For de erhvervsdrivende melder, at de ikke hører noget, eller mærker noget som helst til den kontrolindsats fra kommunalt hold.

Et eller andet sted i ligningen er der en ubekendt, der skal afsløres.

Og pilen peger på Aalborg Kommune.

Problemet med fremkommelighed i midtbyen har været kendt i årevis. Også før ledelinjen blev lagt under coronaepidemien. Reglerne er der til at sanktionere de forretninger, der ikke respekterer dem. Hvorfor sker det ikke?

Men det er vigtigt, at både kommune og handelsliv nu lægger sig i selen for at gøre Aalborgs midtby til et behageligt og trygt sted at trave rundt i - også for mennesker, der er svækket på synet eller slet ikke kan se.

Her må der trækkes en streg - for (lede-) linjen er allerede lagt.