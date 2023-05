Nordjyske mener: Borgmesteren efterlader sig et splittet parti og en by i krise

På onsdag har Thomas Kastrup-Larsen sidste arbejdsdag som borgmester i Aalborg. Vi ønsker ham god vind med de nye udfordringer som direktør for Professionshøjskolen UCN.

Byens udfordringer forbliver derimod de samme.

Der skal spares op mod 300 millioner kroner på velfærd og drift, og den nye aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening vil ikke ændre synderligt på den kedelige kendsgerning.

Besparelserne på velfærd er landets kommuner fælles om. Men Aalborg har sine helt egne udfordringer, som Thomas Kastrup-Larsen ikke nåede at få løst. Enkelte af dem er endda hans eget værk:

By & Land-forvaltningen lider fortsat under skandalen om de ulovlige udbygningsaftaler, som foregik i Kastrup-Larsens periode. Det rammer byggeaktiviteten i Aalborg.

Det gevaldige rod i borgmesterens egen eventforvaltning har skabt landsdækkende hovedrysten over Palermo-lignende tilstande i Nordens Paris.

Men den igangværende duel om at blive ny spidskandidat i Socialdemokratiet – og dermed ny borgmester i en by, som snart fejrer 100-års jubilæum for uafbrudt socialdemokratisk styre – er ved at blive en skandale i sig selv. En skandale, der kan løbe ud af kontrol og blive en plage for Aalborg i de kommende år.

Duellen har allerede ført til åben splittelse i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Stik imod en intern aftale valgte seks byrådsmedlemmer at gå ud i Nordjyske og meddele deres støtte til folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen. Det tvang de øvrige fire medlemmer til at stå frem som støtter til deres byrådskollega Lasse Frimand Jensen.

Stillingen er dermed 6-5, og 1. viceborgmester Helle Frederiksen er dybt skuffet over den brudte aftale og kalder det ”mangel på respekt”:

- Enhver kan regne ud, at det her giver nogle sår, som skal heles. Det gør man ikke bare lige.

Aalborg er dermed bragt i en situation, hvor det ledende parti er delt i to lige store lejre – i en tid, som skriger på samarbejde om forvaltningen af den pressede økonomi og genetablering af tabt tillid i befolkningen efter de senere års skandaler.

Byens borgere kan ydermere blive nødt til at acceptere, at landets fjerdestørste kommune frem til kommunalvalget i 2025 skal ledes af en vikar. Det bliver tilfældet, hvis partimedlemmerne vælger Flemming Møller Mortensen, der ikke sidder i byrådet, som ny spidskandidat. Resultatet kender vi inden for et par uger.

Thomas Kastrup-Larsen efterlader sig med andre ord et parti i strid med sig selv, og med Socialdemokratiets særlige stilling i Aalborg er partiets interne uro de facto også Aalborgs uro.

Da borgmesteren fortalte offentligheden om sin afgang før tid, opfordrede han sine partimedlemmer til at finde sammen om en afløser i ro og mag. Det ønske har han ikke fået opfyldt.

Afstemningen må vise, om han får et andet ønske opfyldt: At partimedlemmerne skal finde afløseren i den nuværende byrådsgruppe for at sikre kontinuitet.

Set udefra er det et rimeligt ønske. Med de udfordringer, der skal findes løsninger på i Aalborg – udfordringer, som Socialdemokratiet på lange stræk selv har skabt – bør det splittede parti tænke sig godt om, inden det kaster byen ud i et vikar-eksperiment, der uundgåeligt vil sætte byrådsarbejdet på et lavere blus frem til valget.

Men lige nu synes fokus i Socialdemokratiet alene at være rettet indad.