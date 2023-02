Nordjyske mener: Borgmesterens gavmildhed kræver en undersøgelse

LEDER:Der er kommet nye øjne på sagen om Aalborg Kommunes gavmilde støtte til TV2 Nord i forbindelse med dækningen af Nibe Festival.

Efter at Nordjyske i artikel på artikel har afdækket, at Aalborg Kommune over flere år har sendt mere end én million kroner til den regionale tv-station, har folketingsmedlem Kim Edberg Andersen (NB) spurgt indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde til sagen.

Og efter den massive presseomtale går Ankestyrelsen nu ind og kræver en redegørelse fra Aalborg Kommune. En redegørelse, der kan munde ud i en decideret tilsynssag.

En uafhængig vurdering af sagen er helt på sin plads.

Plus én million skattekroner er rigtig mange penge. Og skatteborgerne har krav på sikkerhed for, at den politiske håndtering af midlerne i den fælles kommunale kasse sker efter gældende regler.

Ikke nødvendigvis fair og retfærdigt. Det er som udgangspunkt afhængigt af øjnene, der ser. Men derimod ærligt og redeligt - hvad der naturligvis skal ligge behørig og detaljeret dokumentation og argumentation for.

Det er præcist det, der er problemet omkring millionbidraget til TV2 Nord.

Pengene er bevilliget egenhændigt af borgmester Thomas Kastrup Larsen. Og det er sket efter få timers betænkningstid. På baggrund af en mail. Eller en telefonsamtale.

Det er i hvert fald den sagsgang, de sparsomme dokumenter i sagen har afsløret.

Ingen politisk behandling i udvalg eller byråd. Ingen nedskrevne analyser af, hvad man ville få for skattekronerne. Ingen konklusion på, hvad man - i det her tilfælde indbyggerne i Aalborg Kommune - reelt fik ud af investeringen. Ingen afklaring af, om der var tale om sponsorater eller produktionsstøtte.

Borgmester Thomas Kastrup Larsen har været særdeles fåmælt omkring transaktionerne. Har holdt på, at der hverken var tale om vennetjenester eller ønske om personlig promovering, men derimod investeringer til gavn for kommunen og dens beboere.

Flere eksperter har derimod påpeget, at reglerne i kommunalfuldmagten er overtrådt. At dokumentationen for behandling, bevæggrunde og udkomme ikke er til stede.

For at komme videre er det netop vigtigt, at Ankestyrelsen ser nærmere på sagen - belyser de tilgængelige oplysninger og måler dem på juraen.

Det er til gavn for de involverede og kritiserede at få afklaret, om reglerne er brudt eller ej. Og i givet fald at få sat ord på konsekvensen.

Det er afgørende for tilliden til det politiske system, at der ikke dukker sag på sag op, hvor der kan stilles spørgsmål til lovligheden af handlinger og beslutninger.

Præcis tillid er parameter nummer ét, når man har med andre folks penge at gøre.