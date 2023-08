Nordjyske mener: Byfest dropper fyrværkeri - derfor fortjener de ros

Det skabte heftig debat, da Northside besluttede, at festivalen i 2022 skulle være 100 procent plantebaseret. Kritikken haglede ned over festivalen og gik på, at man fratog gæsterne det frie valg - og kritikerne frygtede, at de ikke kunne få velkendt festivalmad, som de plejede. Enkelte solgte endda deres billetter i protest mod beslutningen.

Når man arbejder på at hæve barren for bæredygtighed, så kræver det en gang imellem upopulære beslutninger. Det er ikke nok blot at skifte plastiksugerøret ud med et i pap.

I øjeblikket er der fest og glade dage i bøgeskoven i Skanderborg, hvor Smukfest er fuldt i gang. Også her har man arbejdet seriøst med bæredygtighed gennem mere end et årti. Ambitionen er, at festivalen altid skal være lidt mere bæredygtig end den seneste festival. I 2029 har Smukfest som mål, at mindst 90 procent af affaldet fra festivalen genanvendes.

Bæredygtighed er i disse år et nødvendigt tema at forholde sig til som arrangør. For som udgangspunkt er det jo ikke særligt bæredygtigt at samle en masse mennesker til en festlig begivenhed. Der følger i hvert fald ofte store mængder affald med.

I mindre skala har vi Ambu-festen i Hobro, som finder sted fra 31. august til 3. september. Her har man fulgt trop med mange andre begivenheder og vil nu ikke længere bruge engangsservice. Men man tager faktisk også skridtet videre og dropper det årlige fyrværkerishow, fordi det ikke længere passer ind i byfestens grønne profil.

- Nogle elsker det, mens andre hader det, blandt andet fordi det er en belastning for miljøet - det forurener med partikler - men også fordi det skræmmer kæledyr og vilde dyr i naturen.

- Det har derfor været svært at blive ved med at forsvare, at vi har et festfyrværkeri, forklarer pr-ansvarlig Christian Johnson til Nordjyske.

Derudover erstatter man også ikoniske farvede lyskilder med andet mere miljøvenlig belysning.

Dermed har Ambu-festen markeret sig som en aktør med ambitioner for den grønne omstilling. Bedre sent end aldrig kunne man fristes til at sige, men det er ikke så afgørende at være firstmover. Det vigtige er, at man træffer valg, som gør en reel forskel. Og det kræver mod - især at ændre på fasttømrede traditioner, som at droppe festfyrværkeriet.

Det virker, som om man hos Ambufesten har forsøgt at gøre en reel forskel. Man har gjort sig umage og kigget på helheden, fremfor at forsøge at høste anerkendelse med en hurtig grøn beslutning, som alligevel ikke betyder noget i det store billede.

At man dropper fyrværkerishowet, vækker næppe ligeså meget vrede og debat, som da Northside indførte plantebaseret mad. Men det er så nemt at gøre, som man plejer. Derfor fortjener folkene bag Ambufesten ros for at tage et kritisk blik på byfestens klimaaftryk.