Nordjyske mener: Chikanerier og hærværk mod borgmester og hans børn er langt over grænsen

REBILD:Dette efterår har været grimt i kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune, hvor lokalpolitikerne med borgmester Jesper Greth (V) i spidsen har skullet tage nogle upopulære beslutninger.

Bølgerne gik højt, og det endte med et smalt budgetforlig og dermed skarpt optrukne fronter om kommunens økonomi. Flertallet stod blandt andet bag lukning af en skole og et plejehjem - beslutninger, som har fået harske reaktioner med på vejen.

Helt forventeligt har den nyvalgte borgmester fået hug. Det hører med til den politiske hverdag at kunne give og modtage verbale lussinger fra dem, man er uenig med, og ingen landsby med respekt for sig selv klapper i hænderne, når et snævert politisk flertal fx vil lukke skolen.

Men grænsen går lige dér hvor det bliver personligt, og den grænse er blevet overtrådt i Rebild. Med længder, og måske kulminerende onsdag aften, hvor nogle unge sprængte fyrværkeri af i Jesper Greths families carport og udøvede hærværk mod familiens bil.

Om der er tale om tilfældigt hærværk, eller om den er motiveret i borgmesterens politiske embede, kan jo endnu ikke fastslås med sikkerhed.

Men desværre er hærværket i denne uge kun kulminationen, for de seneste måneder har Jesper Greths børn været udsat for chikanerier: Hans datter er blevet mødt med knubbede ord, udelukkende fordi hendes far er borgmester. Og Jesper Greths søn har oplevet, at en kunde ikke ville lade sig ekspedere af ham i den butik, han arbejder i, fordi hans far er borgmesteren.

Den slags er ikke blot virkelig usympatisk bølleopførsel, men også meget alvorligt for vores samfund. Selvom ingen er kommet fysisk til skade, er det vores demokratiske institutioner, der kan lide skade.

Hvem vil tage et politisk ansvar, hvis din familie kommer til at bøde for det, eller hvis du skal være bange i dit eget hjem?

Den er helt gal. Og derfor bør det ikke kun give røde ører hos dem, der har taget del i denne fest. For grænseoverskridende kommentarer i det hele taget, også på sociale medier, er med til at overtræde og udvande den ordentlige tone hos såvel børn og unge mennesker som hos os voksne.

Vi skal lære - eller genlære - den væsensforskel, der er på at sige "Det er dumt" frem for "Du er dum". Eller det, der er værre.