Nordjyske mener: Chok, din p-vagt kan faktisk have ret

LEDER:Hvis der er nogen, der kan gøre os rasende, er det parkeringsvagter.

En "hilsen" i forruden opfattes på ingen måde som venligt ment. Forståeligt nok. For det er de færreste af os, der har lyst til eller ligefrem med glæde betaler de 500-800 kroner, en p-afgift løber op i.

Irritationen og harmen adresseres hurtigt til p-vagten, som jo i bogstavelig forstand er den, der fælder dommen over vores gøren og laden på parkeringsfronten.

Og fra at være et menneske, der blot passer sit arbejde, bliver han eller hun hurtigt stemplet som fanden selv - eller i det mindste som et afstumpet menneske, der på grund af lavt selvværd afstiver sig selv med blok og pen og ligefrem nyder at straffe andre med en bøde.

Ok. Der findes efterhånden en del eksempler på, at snørklede regler, uoverskuelig eller mangelfuld skiltning eller en simpel tastefejl har resulteret i en afgift. Og hvor kunderne har skullet slås hårdt for deres ret.

Det er naturligvis træls for at sige det på jysk - og selvfølgelig ikke rimeligt. Og det er da slet ikke befordrende for de mennesker, der på gader og stræder og pladser er hyret til at vogte reglerne.

Men som bilist må vi også kigge indad og lade harmen ramme os selv, når vi klokkeklart overskrider reglerne, i stedet for at skælde ud på budbringeren.

Som da en stribe bilister gik i fælden for en uges tid siden ved Gigantium i Aalborg - eller rettere sagt på pendlerpladsen tæt på.

Her vakte det irritation, at parkeringsvagterne åbenbart havde haft travlt under håndboldkampen.

"Pinligt", lød det fra flere i forbindelse med et opslag på Facebook om sagen. Mange fandt det direkte uanstændigt og tarveligt, at de glade håndboldtilskuere skulle have ødelagt en ellers dejlig søndag med en bøde.

Helt ærligt. Det er ikke pinligt, at regler håndhæves - og at det kan koste en afgift, hvis man bliver snuppet i at overtræde dem. Dejlig søndag og en god håndboldkamp eller ej.

Sådan er livet nu en gang. Og uden at gå ind i en debat, om der er parkeringspladser nok, eller om det er for dyrt at parkere, må vi nok bare konstatere, at det kommer os alle til gode, at der er regler for, hvor og hvornår man kan parkere sin bil.

Så i stedet for at kræve ubetinget ret til gøre som vi vil og rase, når det ikke er muligt - eller vi bliver opdaget i at have gjort det alligevel og må betale for det - vil det klæde os at slappe lidt af og punge ud.

Det andet er pinligt - altså når vi skælder andre ud for vores egne fejl.

Og det er i hvert fald ikke fair som automatreaktion at falde over parkeringsvagten, som jo blot har passet sit arbejde.