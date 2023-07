Nordjyske mener: Christiansborg-politikerne lader byrødderne tage skraldet

LEDER:De kommunale budgetter er presset i en grad, der har sendt lokalpolitikerne på jagt efter besparelser - også på de områder, som normalt er hjerteblod.

Det har i to nordjyske kommuner ført til beslutninger om at lukke lokale folkeskoler. Senest i denne uge, hvor byrådet i Thisted besluttede at lukke Vestervig Skole.

Når man lukker skolen i et bysamfund, fjerner man samtidig byens naturlige omdrejningspunkt. En skole giver liv i hverdagene, den er det naturlige fysiske samlingssted, og så er den limen, der holder en by sammen. Børnene mødes der, også efter skoletid. Den danner fælles referenceramme og fungerer som en slags bidronning i en bikube.

Skoler er hjerteblod, og når lokalpolitikerne vælger at lukke en, føles det som det ultimative svigt.

Henriette Blander Steffensen, der er formand for Vestervig Skoles skolebestyrelse, sagde det således i Nordjyske lige efter lukningen:

- Nogle kommunalpolitikere siger ét i valgkampen, og gør noget andet efter valget, og fremstår dermed totalt utroværdige. Kommunalpolitikere, der ønsker en centralisering af alt i Thy i Thisted på trods af, at kun en tredjedel af Thys borgere bor i Thisted. Det er, udover en enorm skuffelse og frustration, noget af det, vi står tilbage med efter beslutningen.

Vreden mod lokalpolitikerne er forståelig: Det er jo dem, der i sidste ende påtager sig rollen som bøddel ved at stemme ja til et sparekatalog. Derfor retter man sin frustration mod dem. Men det er ikke lokalpolitikerne, der ønsker at spare.

De er sådan set "blot" sat til at holde hus med de penge, som Folketingets flertal i sidste ende har besluttet, at de kan råde over.

Christiansborg-politikere ser det næppe heller som et kald at lukke folkeskoler. Alligevel virker det lidt anløbent, når man kan stå og tale om et "Danmark i balance", som regeringen kalder sin indsats for at "redde" Udkantsdanmark, mens man samtidig giver landets kommuner så snævre økonomiske rammer at arbejde med.

I stedet for at sende aben videre til byrådene, kunne det være dejligt forfriskende at se medlemmer af regeringen stille sig frem og tage en del af skraldet for de kommunale besparelser, og det ville måske også kunne hjælpe os borgere til nemmere at kunne forstå regnestykket.

Milliarder til Forsvaret og et såkaldt økonomisk råderum af en anseelig størrelse kan selvfølgelig sagtens sameksistere med skolelukninger, hvor man sparer et par hundrede tusinde kroner. Nationaløkonomi er jo en kompleks størrelse.

Men netop derfor ville det være rart at slippe for floskler om hjælp til udkanten og i stedet blive fodret med de nogle gange barske og svære fakta.