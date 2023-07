Nordjyske mener: Da de lokale sprang til med hjælp, blev verden en lille smule bedre

LEDER:Forestil dig, at du har proppet bilen med oppakning, hundehvalp, dit fem-årige barn og opskruede ferieforventninger. Du kører tværs gennem landet i fem-seks timer med en camplet spændt bag på bilen. Trafikken snegler sig afsted på de ferieproppede veje.

"Nu er vi der snart", siger du opmuntrende til poden på bagsædet, mens du desperat forsøger at holde overskudstonen og klappe hundehvalpen.

Og så punkterer du. Sølle 14 kilometer fra den campingplads, du skal holde ferie på. Vejhjælpen?

Den er flere timer væk i det ferieramte Danmark.

Nogenlunde sådan en oplevelse havde en lille familie fra Allerød i starten af ugen, da de var på vej mod Jesperhus på Mors. Der sad familien. Strandet. Lost. Hvad gør man så?

Moderen gik på Facebook, hvor hun søgte på lokale Facebookgrupper fra øen. Hun fandt en og forfattede et hurtigt opslag med en bøn om hjælp. Og den hjælp væltede ind på rekordtid, som Nordjyske kunne fortælle forleden.

Ja, morsingboerne stod nærmest i kø for at hjælpe familien i en grad, så moderen til Nordjyske kunne fortælle om sin store taknemmelighed:

"Allerede inden, jeg havde lagt telefonen fra mig, ringede den første. Det var en dame, som fortalte, at hendes mand allerede var ved at tømme bilen og gøre klar til at komme og hjælpe. Men hun var ikke den eneste. Jeg blev simpelthen kimet ned, og kunne dårligt nå at opdatere opslaget om, at vi havde fået hjælp, indimellem alle opkaldene."

Og sådan blev en træls start på ferien i stedet lidt af en solstrålehistorie for den lille familie fra Allerød. Som moderen sagde til Nordjyske, idet hun hyldede "de kære jyder heroppe":

"Det var alligevel helt overvældende, at folk var så sindssygt hjælpsomme. På den måde blev det faktisk en rigtig god start på ferien, for hvor er det dejligt, at vi kan hjælpe hinanden".

Nordjyske istemmer og hylder også de hjælpsomme morsingboer, der gav den som moderne reinkarnationer af den barmhjertige samaritaner. Med deres hjælpsomhed mindede de os alle sammen om, at der skal så lidt til for at gøre verden til et lidt bedre sted.