Nordjyske mener: De er samfundets lim og fortjener en hyldest

LEDER:Det er ikke en nyhed, heldigvis ikke.

For det sker hver dag, året rundt, at frivillige hænder gør det umulige muligt: de skaber et væld af fælles oplevelser for børn, unge, voksne og ældre i foreninger, klubber og frivilligorganisationer rundt om i hele landet.

Men Kristi himmelfartsferien er en fantastisk god anledning til at stoppe op et øjeblik og sende taknemmelige tanker til hver og en af de nordjyder, der hver uge lægger tid, energi og opmærksomhed i at gøre noget for andre.

Netop i disse dage viser frivillige sig frem på smukkeste vis til to af Nordjyllands store breddefodboldturneringer, Nørhalne Cup og lillebroren City Cup. Over 700 fodboldhold i børne- og ungdomsrækkerne konkurrerer i denne lange weekend på baner, som frivillige har gjort klar. De spiser pomfritter mellem kampene lavet af frivillige, og når de tørner ind på skoler og i haller efter en lang og aktiv dag sammen, er der også frivillige, der rydder op og gør klar til næste dag, mens de sover. De får nye venner fra andre lande, vinder måske en kamp eller sætter bolden perfekt op i krydset, og de oplevelser sætter spor i dem, som vil holde i lang tid fremover, måske flere år.

Set på afstand udgør sådan en turnering et fascinerende minikosmos. Som i en bikube er hvert enkelt individ i gang med sine gøremål, og selvom det ser tilfældigt og uorganiseret ud, er det præcis det modsatte: Alt tjener det højere formål, som er at levere rammerne for, at deltagerne får en oplevelse, de sent glemmer.

Som en humlebi summer hele turneringen afsted med sine hundredvis af kampe, point og stillinger, holdt flyvende af den store flok af frivillige.

Heldigvis har de frivillige det også sjovt undervejs, måske lige så sjovt som deltagerne, og heldigvis er der for de fleste en stor tilfredsstillelse i at hjælpe andre. Men det ændrer ikke på, at hverken hverdage eller weekender ville indeholde lige så mange stjernestunder, hvis det ikke var for dem.

Det er ingen nyhed, heldigvis, for frivillige har været fundamentet i foreningerne i mere end 100 år.

Derfor er det den perfekte timing at sende dem alle en kærlig tanke i anledning af forårets og sommerens mange turneringer - og måske endda overveje tanken om selv at melde sig til en vagt i morgenmadsteltet eller med dommerfløjten.