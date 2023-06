Nordjyske mener: De satsede alt og gik konkurs. Hvad der skete derefter er smukt

LEDER:De kautionerede deres huse, brugte hele opsparingen og lånte penge ad flere omgange i forsøget på at redde det firma, som de dygtigt havde bygget op fra bunden.

Men søstrene bag børnetøjsfirmaet ByLindgren måtte til sidst konstatere, at kampen var forgæves. Deres firma er gået konkurs, skrev Nordjyske forleden, og tilbage stod to chokerede og ulykkelige stiftere.

Det gør de ikke længere.

For konkursen i ByLindgren har udviklet sig til et opmuntrende eksempel på, at det hverken behøver at være flovt eller tabuiseret at gå nedenom og hjem.

Søstrene bag, Anne og Katrine Lindgren, er blevet overøset med kærlighed, blomster og søde beskeder, og ordrerne i deres webshop, som lige nu holder konkurs-udsalg, vælter ind i en sådan grad, at søstrene nærmest ikke kan følge med.

- Det er fuldstændig vanvittigt, som de selv skriver på Facebook.

Vanvittigt er ét ord at bruge. Et andet kunne være: Fortjent.

For hvor er det dog fantastisk, at to erhvervsdrivende, som uforvarende er havnet i deres livs krise, ikke møder andet end opbakning og hjertevarme. At ingen kigger skævt eller hånende til, at de er gået konkurs.

Og måske er reaktionen fra kunder og omverden ikke så underlig.

Undervejs i deres liv som iværksættere har Anne og Katrine Lindgren nemlig turdet noget så utraditionelt som at være bemærkelsesværdigt åbne og ærlige. Især da modvinden var størst.

- Der må da være andre end os, der ikke kun oplever succes, som ikke tjener penge og vækster stort, sagde Katrine Lindgren i efteråret til Børsen og slog et slag for, at mediebilledet viser mere af virkelighedens verden som iværksætter.

Hun har fuldstændig ret. Livet som iværksætter er en usikker og til tider ubarmhjertig størrelse, og selvom nogle lykkes, ender endnu flere med at dreje nøglen om.

Men når en hel serie af ulykker, som du ikke selv er herre over, tager livet af din virksomhed, har du ingen grund til at være flov eller føle dig som en fiasko.

ByLindgren havde tusindvis af kunder, og deres kollektioner blev revet væk af børnetøjsforhandlere. Vejen til succes var lagt. Men en coronapandemi, krig i Ukraine, en strandet millionordre og pludselig tårnhøj inflation er svært at gardere sig mod.

Det står ikke skrevet i nogen forretningsplan for dummies.

Pointen er, at en konkurs ikke er ensbetydende med, at du ikke har gjort det godt. Den er ensbetydende med, at du rent faktisk har forsøgt at skabe noget. At du for en stund udlevede en idé og en drøm.

Noget, som mange ville ønske, at de turde gøre, men aldrig får gjort.

Og ja, brodne kar, uordentlige erhvervsdrivende og konkursryttere vil altid være iblandt os. Den kategori tilhører Lindgren-søstrene bare ikke. De kan i disse dage pakke ordrer i hobetal med oprejst pande.

Vi hepper på, at de prøver lykken som iværksættere igen.