Nordjyske mener: Den førerløse færge forliste - og vi skulle ikke have været med ombord

LEDER: - Hvornår har en kommune sidst stået bag en stor og banebrydende opfindelse?

Spørgsmålet faldt på redaktionsmødet for lederskribenterne hos Nordjyske.

Anledningen var en diskussion om den førerløse færge "GreenHopper", som skulle have forbundet Aalborg og Nørresundby på tværs af fjorden, men som aldrig kom i gang og nu ligger på land et sted ved Østhavnen. Uden udsigt til at komme i søen og i drift foreløbig.

Ingen af de tilstedeværende lederskribenter kunne besvare spørgsmålet med konkrete eksempler.

Derfor var der enighed i gruppen om at diskutere, hvor langt kommunerne skal bevæge sig ind ad iværksætteriets sti. Ikke mindst fordi de betaler turen med skattekroner, som der altid er rift om.

Planerne og visionerne var ellers store, da "GreenHopper" blev søsat - eller rettere sagt projektet bag blev lanceret.

Oprindeligt blev færgen omtalt som en fjordbus, der førerløs og uden brug af fossile brændstoffer skulle fragte passagerer mellem Aalborg og Nørresundby.

Bag projektet stod Port of Aalborg. Men Aalborg Kommune afsatte også fem millioner skattekroner til projektet som en del af den nødvendige finansiering.

Siden december sidste år har "GreenHopper" dog ligget helt stille. Tekniske udfordringer og godkendelser har taget tid.

Og en væsentlig knast har nu udsat sejlplanerne på ubestemt tid: Der mangler en operatør til at stå for den daglige drift.

Og udsigten til at finde en operatør er ikke opløftende, da Port of Aalborg selv beregner den del til at være en dårlig forretning - hvor det kræver noget økonomisk ballast og flere færger på sigt for at sejle sorte tal ind på bundlinjen.

Spørgsmålet er så, hvorfor Aalborg Kommune smed millioner af skattekroner efter en galej, der på ingen måde havde vist sig sødygtig i forretningsmæssig forstand? Og i øvrigt også har en førerløs bus parkeret med ordet "fiasko" malet hen over siden.

Det er fair, at man som kommune gerne vil fremstå som grøn. Men det begrunder ikke, at man begiver sig ud i et iværksætteri, hvor det er tvivlsomt, om man kommer til at stå med andet end en lang næse og et tungt sug i kommunekassen.

Skattekronerne kan nu engang kun bruges en gang. Og når der i forvejen skal spares hårdt på de kommunale kerneydelser, bør pengene først og fremmest bruges her.

Så kan iværksætteriet overlades til iværksætterne. Og kan de ikke stille med den nødvendige finansiering, er det måske netop et signal om, at deres projekt ikke er søstærkt - og der er i hvert fald ingen grund til at gamble med skatteborgernes penge.