Nordjyske mener: Denne storbonde ofrede 100 mio. kr. Læser I med Rockwool, Ecco og Carlsberg?

LEDER:En af Nordjyllands største landmænd traf for nyligt en beslutning, der hverken var nem eller billig.

Til gengæld var den åbenlyst rigtig.

Sammen med en gruppe andre landmænd valgte Anders Bundgaard at sælge alle sine aktiviteter i Rusland med et tab på over 100 millioner kroner.

To topmoderne svinefarme afhændet til spotpris. Farvel og tak.

- Vi skal ikke være i et land med en, der vil føre krig mod nabolandet, lød den korte og præcise forklaring fra Anders Bundgaard.

Analysen er fuldkommen korrekt. Og beslutningen prisværdig. 106 millioner kroner er meget selv for en velbeslået gruppe storbønder.

Det er nu over et år siden, at Putin chokerede verden med sin invasion af Ukraine, og derfor burde langt de fleste danske virksomheder med aktiviteter i Rusland for længst have taget benene på nakken.

Sådan forholder det sig desværre ikke.

I milliardkoncerner som Ecco, Rockwool og Carlsberg er det moralske kompas fortsat indstillet himmelråbende skævt. De enten stædigt fastholder deres tilstedeværelse i Rusland eller skynder sig så langsomt ud, at der reelt ikke er tale om en tilbagetrækning.

Familieejede Ecco, der er ejet af Danmarks rigeste kvinde, sælger sko i massevis og laver store reklamefremstød i både Moskva og Skt. Petersborg, alt imens topchefen nægter at udtale sig.

Det må være rart med al den gode plads på de russiske butikshylder.

Rockwool holder hårdnakket fast i sine fire russiske fabrikker og siger, at der skal ”et atomangreb og krig på grund af Nato-ekspansion” til at omgøre den beslutning. Så er linjen lagt og hensynet til profit tydeliggjort.

Og så er der bryggerigiganten Carlsberg, som sidste år tjente næsten to milliarder kroner på sin russiske forretning. Her er man efter lang tids nølen endelig gået på jagt efter købere, men med ønsket om at få en tilbagekøbsklausul med i kontrakten, så Carlsberg engang kan vende tilbage til Rusland.

Der har endda været tale om, at en køber kan fortsætte med at brygge Tuborg og Carlsbergs andre internationale varemærker. Det er godt for salgsprisen, må man forstå.

Ak ja.

At drive forretning i et krigsførende land er ekstremt dilemmafyldt, særligt når der er værdier for milliarder i spil. Det er man nødt til at anerkende.

Derfor er diskussionen heller ikke ubetinget sort-hvid, men uomtvisteligt er det, at moralske forpligtelser og etisk ansvar i dette tilfælde bør veje tungere end økonomiske hensyn og lokale arbejdspladser.

Den konklusion nåede Anders Bundgaard og hans kompagnoner hurtigt frem til. Det er en skam, at Ecco, Rockwool og Carlsberg ikke gjorde det samme.