Nordjyske mener: Nuuradiin, det er alvorligt, at du ikke kan se problemet

LEDER:Benægt. Benægt. Benægt.

Som en anden ridder klædt i en rustning af teflon har rådmand Nuuradiin Hussein (S) fra job- og velfærdsudvalget i Aalborg Kommune afvist enhver anklage om at have blandet sig i sagsbehandlingen i hans forvaltning. Og endda at han skulle have krævet en sagsbehandler udskiftet i en børnesag.

Den socialdemokratiske toppolitiker, der ved det seneste valg kun blev slået af borgmester Thomas Kastrup-Larsen på det personlige stemmetal, har endda påpeget, at han kun har handlet juridisk og moralsk korrekt - og at han vil gøre det igen.

Og det til trods for, at førende eksperter i forvaltningsret over for Nordjyske har slået fast, at rådmandens ageren efter alt at dømme er ulovlig - og kan føre til straf.

Nuuradiin Hussein har desuden afvist, at hans håndtering af sagen burde underkastes en uvildig undersøgelse. Den eneste undersøgelse, han ville have foretaget, var at finde et svar på, hvem der dog havde lækket sagen til pressen.

Heller ikke konkrete mails, hvor Nuuradiin Hussein åbenlyst blandede sig i sagen og krævede rådgiveren skiftet ud, kunne få politikeren til at se, at noget måske var galt. Tværtimod.

Først da byrådskolleger fra andre partier raslede alvorligt med sablen, kritiserede både Nuuradiin Husseins ageren og håndtering af sagen og stillede krav om en undersøgelse, fik piben en anden lyd:

Rådmanden ændrede holdning og sagde ja til at lade sig undersøge.

Og det manglede da bare: Det er et gyldent princip, at politikere ikke må blande sig i sagsbehandlingen. Embedsværket skal have fred og ro til at administrere efter gældende regler og procedurer og ikke inficeres af snart den ene, snart den anden politikers særinteresser og mærkesager. Punktum.

Det er kritisabelt, at Nuuradiin Hussein ikke er sig dette princip bevidst. For hans manøvrer skaber uro i en forvaltning, der kan komme til at arbejde ud fra, hvad rådmanden synes og siger.

Men det værste er nu en gang, at Nuuradiin Hussein ikke påtager sig eller kan se sit ansvar og sine grænser i sagen. Han fastholder krampagtigt sin uskyld og sin misforståede ret og indleder en klapjagt på budbringeren.

Han bliver eksponent for en "far har ret og skal adlydes"-kultur, hvor fejl ikke erkendes, men først skal håndteres, når der ikke er anden udvej. Og man kan kun tænke, hvordan det er, at være medarbejder i sådan et system.

Tænk, hvis rådmanden fra start havde beklaget og været villig til at få set sin måde at håndtere tingene på efter i kortene. Hvis han havde været klar på at erkende en mulig fejl og rette ind.

Så kunne han i dag have fremstået som en aktiv politiker, der måske var kommet til at gå for langt i sin iver for at beklæde sin post og løse sine opgaver. Det er desværre ikke det billede, der står tilbage her og nu.