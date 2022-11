Nordjyske mener: Der er godt nok mange skeletter i borgmesterkontorets skabe

LEDER:Måske er det et tilfælde. Men det er altså underligt.

Gennem de seneste uger har Nordjyske systematisk sat fokus på, hvordan skatteborgernes penge forvaltes af eventafdelingen under borgmesterens departement i Aalborg Kommune. Både hvordan pengene bruges. Og hvordan forbruget dokumenteres.

Den journalistiske rejse har afsløret støtte til receptioner for fagforbundet 3F - stik imod kommunens egne interne regler. Den har afsløret store regninger til mad og drikke på forskellige restaurationer i byen.

Og den har afsløret, at dokumentationen for, hvad pengene er brugt til, mere end halter. Mens det samtidig er uklart, hvem der har godkendt de mangelfulde bilag.

Senest har Nordjyskes reportere sat luppen på repræsentationsudgifterne i borgmesterens forvaltning.

Og igen.

Det viser sig, at der langt fra er overensstemmelse mellem de opgjorte tal og de reelle. Således er forbruget på restaurations- og værtshusbesøg langt større end de offentliggjorte tal.

Tilfældigt? Måske. Underligt? Ja.

For det er da påfaldende, at det nærmest er hver gang, vores journalister retter mistanken mod forvaltningens forbrug af penge, dokumentation og godkendelse af bilag, så holder den. Så viser det sig, at der er rod i butikken.

Det er på ingen måde betryggende.

Det gør ikke sagen bedre, at de ansvarlige, der skal svare på misererne, selv er en del af sagerne - og alle afviser at forklare sig under henvisning til, at der kommer en kommunal redegørelse om sagerne 5. december.

Hvorfor ikke bare svare, når vi spørger? Og kan vi i det hele taget stole på undersøgelsen, når kommunen skal undersøge sig selv og jo ikke ligefrem har brilleret i at have styr på sine tal og sagsgange?

I oppositionen i byrådet begynder det at knibe med tålmodigheden i takt med, at de dårlige sager fra borgmesterforvaltningen bliver ved med at drysse ned.

Som rådmand Morten Thiessen formulerer det:

- Alt, der kan bidrage til at gøde myten om, at vi ikke ved, hvad fanden, vi laver, fordi vi ikke registrerer det, er jo et problem. Det skaber jo forståelig uvished og utilfredshed hos borgerne om, hvad deres penge bliver brugt til.

Præcis.

Det er sagt før på denne plads: Omgang med skatteborgernes penge er en tillidssag af fineste karakter. Opgaven kræver vedholdende ansvarlighed og omtanke.

Og når offentligheden åbner de kommunale skabe for at tjekke politikernes og embedsmændenes gøren og laden efter i sømmene, skal det være klarhed og sikkerhed for ordentlig forvaltning af pengene, der vælter ud - og ikke skelet efter skelet.