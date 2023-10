Nordjyske mener: Der er ét vigtigt spørgsmål, som du bør stille dig selv og din partner

Forestil dig en mandag morgen: Du sidder derhjemme ved morgenbordet og gør dig mentalt klar til dagen. En ny uge er på vej.

Glæder du dig til at komme på arbejde?

Og når du kigger op og tværs over bordet og fanger din partners øjne - er du så glad?

Langt fra alle tør alvorligt at stille sig selv de allerdybeste spørgsmål og svare helt oprigtigt på dem. For svaret kan ende med at gøre ondt, og det kan være omkostningsfuldt at erkende, at noget i livet måske bør laves drastisk om.

For Annemette og Kim fra Nordjylland var det netop evnen til at stille sig selv og hinanden de store spørgsmål, der sendte dem ud på en rejse, de aldrig har fortrudt.

Den aften hjemme på sofaen kiggede de hinanden i øjnene og blev enige om, at livet havde mere at byde på.

Den samtale førte til, at de begge sagde deres gode, faste job op, solgte deres ting og sammen søgte ud efter eventyret - i en autocamper.

Nu lever de et andet og bedre liv. Med et fælles rejsefirma som arbejde og indkomstgrundlag.

Annemette og Kims livsvalg er ikke den rigtige løsning for alle. Men langt de fleste vil have gavn af at få tryktestet hverdagen.

Desværre er det ikke alle, der kommer dertil. En del bliver i livet, som det er og har formet sig – fordi det er mest bekvemt på den korte bane. Holder ud og hænger i. Fordi et eventuelt opgør kræver ofre, energi og mod.

Et opgør med din hverdag, dit parforhold eller dit arbejdsliv kan virke grænseoverskridende, fordi det udspringer af et egoistisk behov for at leve livet på egne præmisser.

Men hvis du gennem dit liv er gået for meget på kompromis med dig selv og dine værdier, bliver facit omvendt, at du ender som en dårlig version af dig selv.

Og hvis du ikke grundlæggende er tilfreds og glad, så er det vanskeligt at være meget for andre. For din familie, dine børn, dine venner.

Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Nordjyskes holdning.

Du vil derfor gøre alle en tjeneste ved at turde stille det svære spørgsmål:

Lever jeg det liv, jeg gerne vil?