Nordjyske mener: Derfor er det farligt at sige, at man har vundet 75.000 kr.

LEDER:Man kan godt forstå, at den gode nyhed bare skal ud.

Når man lige har vundet 75.000 kr. i spil, skal heldet og lykken naturligvis deles med andre. For hold da k, hvor er det for let, og nu er der virkelig nogle store ønsker, der kan indfries.

Historien om gevinsten er ikke opdigtet. Den stammer fra Aalborg Handelsskole, hvor en elev havde held i sprøjten med spil på nettet. Om pengene skulle bruges på hurtigt forbrug, ved vi ikke, men det står i hvert fald klart, at andre elever kendte til gevinsten. Og det ville da også være underligt andet.

Men det ville sandsynligvis være bedre, hvis ingen havde hørt om det store beløb.

For drømmen om lette penge lige ind på kontoen har det med at smitte. Og bum. Så er der spillet.

Og lykkes det ikke i første omgang, kan man jo lige prøve igen. Og igen. Og igen. Og så kan der snart være tabt en hel del penge, og hvad værre er: Kimen til et misbrug på spil kan være lagt.

At der er tale om et reelt problem, kan Hans Jørgen Møller skrive under på.

Han er rektor for netop Aalborg Handelsskole, hvor man oplever et stigende problem med, at specielt drengene som lykkeriddere smider krone efter krone for at nappe den store gevinst.

Konsekvensen er manglende fokus på det at gå i skole. Penge, der forsvinder. Og for nogle ender det endda i en egentlig afhængighed af suset ved at gamble.

Udviklingen på den front går oven i købet i den forkerte retning. Ifølge Center for Ludomani er der mellem 2016 og 2021 sket en fordobling i antallet af voksne med pengespilsproblemer.

Tallene viser, at omkring en halv million mennesker er ramt i varierende grad - og ikke mindst blandt børn og unge sker der en stigning.

Kunne man blot tale til fornuften, var det let.

For alle taber i sidste ende til selskaberne, der naturligt nok betaler mindre end 100 procent af indskuddene tilbage til kunderne. Ellers ville de jo ikke overleve som forretninger.

Men drømme er som bekendt ikke altid underlagt fornuft. Og for nogle udvikler drømmen sig til en besættelse og en afhængighed, der som andet misbrug smadrer økonomi, job og personlige relationer.

Og problemet i dag er ikke mindst, at det er let og hele tiden muligt at spille. Der reklameres i et væk. Og med mange deltagere cykler historierne om de nemme penge rundt i et væk - mens nederlagene står hen i det usagte.

Så oddsene for at komme problemet til livs er ringe. Men vi skal alligevel forsøge.

Oplysning til og undervisning af børn og unge om og i spillenes indbyggede natur og skadevirkninger skal på skemaet. Skoler og undervisningsinstitutioner (og arbejdspladser) skal begrænse adgangen til spillesites. Forældre skal sætte gambling på dagsordenen på hjemmefronten. Og reklamer for spil skal lige som ditto for eksempelvis rygning skrottes.

Og husk endelig at spørge, hvor mange penge, der er tabt, når en spiller hylder sit held. For vi kan alle gøre en indsats for at bremse de farlige og illusoriske historier om, hvor let det var at vinde 75.000 kr.