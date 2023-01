Nordjyske mener: Derfor er det forkert at kalde det en nytårstale fra ”røde mor”

Statsministerens nytårstale var dårlig, skriver aviserne i København og Aarhus.

Talen var dårlig, fordi den var uden borgerlige mærkesager, mener Berlingske og omtaler Mette Frederiksen som ”røde mor”.

Jyllands-Posten er skuffet og ser en selvstændig pointe i, at hun var iklædt en rød kjole.

Politiken ærgrer sig, fordi statsministeren ikke kom med konkrete bud på, hvordan hun vil omsætte regeringsgrundlaget til handling.

De har alle misset pointen.

Selv om det unægtelig er påkrævet, at regeringen meget snart kommer i arbejdstøjet, er der stadig et budskab, der først skal hamres ind i nationen. Et budskab, som Mette Frederiksen, Jacob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen forsømte, da de præsenterede regeringsgrundlaget for små tre uger siden.

Nordjyske efterlyste det her på lederplads før jul:

Denne regerings vigtigste opgave bliver at bygge en ny fællesskabsfølelse. En fælles forståelse af, at vi alle hver især har en rolle at spille i løsningen af de mange udfordringer, vi står over for. En pligt. Noget, vi ikke kan sige nej til.

Vi skal øge sikkerheden for Danmark og Europa, og derfor må vi acceptere, at pengene til et stærkere forsvar skal findes et sted.

Vi skal indfri vores store ambitioner for grøn omstilling, og det kan vi kun betale for, hvis vi giver det private erhvervsliv bedre betingelser for vækst og innovation af ny teknologi.

Vi skal kæmpe for at hive 45.000 glemte unge ud af passivitet og ind på arbejdsmarkedet, og derfor skal vi give virksomhederne bedre muligheder for at skabe flere job.

Vi skal i det hele taget øge arbejdsudbuddet, og det kan vi kun ved at tænke udlændingepolitikken om, og ved at de fleste af os yder en smule mere. For eksempel ved at blive hurtigere færdig med uddannelsen. Ved at udskyde seniorpensionen. Eller ved at aflive store bededag. Et forslag, som har vakt en del opstandelse:

- Men hånden på hjertet. Vi kan ikke overkomme både krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne herhjemme, hvis vi ikke – hver og én – er klar til at yde mere, sagde statsministeren.

Vi skal naturligvis stadig tale om, hvordan vi moderniserer vores arbejdsmarked. Gør det mere fleksibelt. Med mulighed for fjernarbejde og fire dages arbejdsuger, hvor det giver mening for både den enkelte og for virksomhederne.

Men vi må ikke miste fællesskabet af syne. Det er fantasteri at hævde, at vi kan finansiere de kommende reformer og investeringer ved at arbejde mindre.

I den tid vi lever i – med kriser, der påvirker vores økonomi, trivsel og tryghed – er der ikke noget vigtigere budskab end det, statsministeren sammenfattede på denne kennedyske måde:

- At være en del af det danske velfærdssamfund handler ikke først og fremmest om, hvad vi hver især kan få ud af det. Men om, hvad vi hver især kan bidrage med.

Nytårstalen var ikke dårlig. Den var nødvendig. Den gjorde det, som den skulle. Med de forandringer, som regeringen bebuder, er det nemlig altafgørende at få afstemt forventningerne på forhånd.