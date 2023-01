Nordjyske mener: Derfor skal borgmesteren sige undskyld til eleverne fra Gravenshoved

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen bør give en undskyldning. Ikke for egne handlinger, men sine forgængeres.

I perioden fra 1964 til 1993 placerede Aalborg Kommune og det daværende Nordjyllands Amt udsatte børn på Gravenshoved Kostskole i Sønderjylland. Tidligere elever, der i dag er midaldrende medborgere, er siden stået frem her i Nordjyske og har fortalt om misrøgt i en grad, så de stadig er traumatiserede.

Flere end 100 af dem har underskrevet en klage til kommunen, hvor de anklager ansatte på skolen for at have udsat dem for ydmygelser, fysisk vold, tvangsfodring, brevcensur og i enkelte tilfælde seksuelle overgreb – lige fra uønskede godnatkram og befamlinger til voldtægt.

Som eksperter forklarer i Nordjyskes nye podcastserie om Gravenshoved, "De tabte børns paradis", er der ingen grund til at betvivle, at overgrebene fandt sted. De ansvarlige – forbryderne – kan dog ikke retsforfølges på grund af forældelse. Ofrenes traumer, derimod, forsvinder ikke, og smerten i vores fælles samvittighed kan ikke forældes.

Kommunen modtager i morgen, mandag, resultatet af en omfattende undersøgelse af forholdene på Gravenshoved Kostskole, og den vil indeholde en vurdering af de konkrete klager og en bevisvurdering, hvor der måtte være modstridende forklaringer. Det kan få betydning for, om kommunen kan gøres juridisk ansvarlig og erstatningspligtig.

Vi ved allerede, at mindst to embedsmænd i kommunen forsøgte at slå alarm over konkrete episoder på kostskolen, men den daværende ledelse lukkede kritikken ned. Om dette er nok til at pålægge kommunen et ansvar, vil rapporten forhåbentlig kaste mere lys over.

Men Thomas Kastrup-Larsen og de øvrige byrådsmedlemmer bør gøre sig klart, at denne sag først og sidst handler om moralsk ansvar.

Et velkendt argument mod en officiel undskyldning for fortidens gerninger lyder, at det ikke giver mening at undskylde på andres og måske endda afdødes vegne.

Argumentet er svagt, for fortiden lever videre gennem generationers forsøg på at forstå sig selv og hvor fra, de kommer. Og argumentet falder helt til jorden, når der fortsat er nulevende mennesker, der lider og er mærket med ar på sjælen af overgreb begået imod dem i deres barndom og pubertet – af personer, som myndighederne havde betroet et ansvar.

De over 100 tidligere elever fra Gravenshoved Kostskole er ikke fortid. De går iblandt os som kød og blod. For dem kan en undskyldning være en hjælp til at komme videre.

Det er velkendt fra bl.a. Godhavnssagen, at mange ofre modtager en officiel undskyldning som en befrielse. Når myndighederne siger, at det ikke var børnenes skyld, men myndighedernes, bliver det lettere at komme af med følelser som skam og skyld.

Ingen kan ændre det, der er sket. Men et oplyst samfund som vores skal lære af fortidens fejl og har, om vi vil eller ej, overtaget ansvaret for at føre omsorg for de tidligere elever fra Gravenshoved Kostskole.

Og det var ikke børnenes skyld. Det var kommunens.

Gør det rigtige, borgmester. Giv dem en undskyldning.