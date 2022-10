Nordjyske mener: Derfor vinder Lars Løkke frem, mens De Radikale taber

De Radikale er ved at overlade midten af dansk politik til Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne.

Det er bemærkelsesværdigt. 117 år efter sin stiftelse er Det Radikale Venstre ved at blive kørt af banen af en opkomling. Det burde ikke kunne ske, men De Radikale står i meningsmålingerne til at blive halveret.

Efter valget 1. november vil historikere og forskere skrive bøger om, hvad der skete, men vi behøver ikke vente. Forklaringen ligger lige for. Vi har den lige nu til offentlig beskuelse her i Nordjylland.

I en ny valgvideo foreslår den radikale formand Sofie Carsten Nielsen at sætte byggeriet af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm på pause. Det skal spare penge til udrulningen af fjernvarme og grøn omstilling, og en Egholm-løsning er i øvrigt ikke et ”projekt, der er groet i Det Radikale Venstres baghave”, som Sofie Carsten Nielsen formulerer det.

De Radikale er ellers en del af det brede forlig om en ny infrastrukturplan, hvori 3. Limfjordsforbindelse indgår, så der er tale om lidt af en kovending fra partiets side.

Og så alligevel ikke. For Sofie Carsten Nielsen oplyser, at partiet ikke vil opsige forliget, hvis de øvrige partier fastholder det – og det gør de.

Statsminister Mette Frederiksen slår fast, at den nye forbindelse over Limfjorden går i gang som planlagt i 2026. Det samme gør de borgerlige forligspartier, og får Moderaterne den indflydelse, som målingerne spår, vil der også være opbakning fra Lars Løkke Rasmussen. Det radikale forslag er med andre ord dødfødt. 3. Limfjordsforbindelse, derimod, lever i bedste velgående.

Forløbet er sigende for de beslutninger, der for tiden træffes i Det Radikale Venstre.

I Folketinget er det en uskreven regel, at et parti står ved et forlig, når det først er indgået. Fortryder man, må det varsles op til et valg.

De Radikale vil her begge dele. De vil både skrotte Egholm-løsningen. Og bygge den. Helt på samme måde som de ville vælte Mette Frederiksen som statsminister, fordi tilliden til hende havde lidt et knæk som følge af Minkkommissionens rapport, men stadig pege på Mette Frederiksen som statsminister efter valget.

Det er muligt, det giver mening i den radikale top. Men for vælgerne gør det ikke, og de flygter nu over stok og sten. Hvilket efterlader et tomrum i midten, som Lars Løkke Rasmussen er på vej til at indtage med knusende dygtighed.

Midten af dansk politik har alle dage været kendetegnet ved snusfornuft, kompromiser og viljen til tage ansvar – også for upopulære beslutninger.

Det Radikale Venstre står lige nu for det modsatte. Forslaget om at sætte 3. Limfjordsforbindelse på pause er jo ikke et ansvarligt forsøg på at finde penge til grøn omstilling. Det er et let gennemskueligt forsøg på at redde partiets enlige mandat i Nordjylland. De Radikale ved godt, at Egholm-løsningen bringer sindene i kog hos store vælgergrupper i og omkring Aalborg, og dem er de gået på jagt efter.

Det er fair nok. Sådan er politik også. Men det bliver ikke til mere end signalpolitik, for De Radikale har ikke viljen til at føre modstanden igennem.

Over for den form for opportunisme står et nyt parti, Moderaterne, nu frem og tager et medansvar for et infrastrukturforlig, som det end ikke er en del af. Lars Løkke Rasmussen kunne have høstet billige point ved at lade det stå åbent, hvad han mente om 3. Limfjordsforbindelse, men han gør det modsatte. Det skaber ham mildest talt ikke nye venner hos modstanderne af Egholm-løsningen.

- Så fik vi da en ekstra grund til ikke at stemme på Lars Løkkes parti i Nordjylland, skriver rådmand Per Clausen (EL) på Facebook.

Men Lars Løkke Rasmussen finder ifølge målingerne andre, nye venner. Dem, der ønsker løsninger frem for signaler. Og han finder dem på midten. Ved at optræde på den måde, som Det Radikale Venstre kunne engang.