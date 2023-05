Nordjyske mener: Det er dumt, når fiskehandleren og skorstensfejeren gambler med dine penge

LEDER:Til daglig havde de helt almindelige job som blandt andet elektriker, børnepasser, skorstensfejer, fiskehandler og folkeskolelærer.

Men i deres fritid var de med til at spekulere i elpriser for millioner af kroner og måtte, da det hele gik galt, sende regningen videre til forbrugerne.

Vi taler om ledelsen på en række lokale, nordjyske varmeværker, som lige nu sidder tilbage med røde ører.

Det burde de i al fald.

Forud for energikrisen satsede de kundernes penge på, at elpriserne skulle forblive lave. Det gjorde de som bekendt ikke, og derfor endte væddemålet, der minder om det rene lotteri, med at udløse store tab.

På Snedsted Varmeværk i Thy blev 5,6 millioner kroner formøblet, og regningen måtte fordeles mellem de cirka 600 kunder.

9.000 kroner per næse, tak.

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker, der leverer fjernvarme til en håndfuld mindre landsbyer på det sydlige Mors, tabte 2 millioner kroner svarende til knap 3.000 kroner for hver kunde.

Også hos Hirtshals Fjernvarme tabte man på væddemålet, mens V-S-V Kraftvarmeværk i Himmerland satte 4 millioner kroner til og måtte hæve kundernes varmepris med over 4.000 kroner.

Velbekomme.

Hvordan syv jyske varmeværker, heriblandt fire nordjyske, satte alle pengene til, er en anelse komplekst. Men det handler i hovedtræk om, at de gennem et fællesejet selskab havde indgået en aftale om at kompensere norske Statkraft, hvis markedsprisen på el oversteg en fastlagt grænse.

Det skulle de aldrig have gjort.

For da priserne pludselig stak af i slutningen af 2021, blev de syv varmeværker mødt med et betalingskrav på 160 millioner kroner. Og så gik det selskab, de havde spekuleret igennem, konkurs.

Sagen blev forliget sidste efterår, hvor fjernvarmeselskaberne accepterede at betale en samlet regning på over 100 millioner kroner. En regning, de nu har sendt videre til kunderne.

Sagen rejser en vigtig, principiel diskussion af, hvordan bestyrelserne i de små kraftvarmeværker skal forvalte kundernes penge. For når energipriserne svinger vildt, er det farligt at spekulere i el og gas, selv hvis man er professionel.

Er man til daglig elektriker, børnepasser, skorstensfejer, fiskehandler eller folkeskolelærer er det endnu farligere.

At lokale ildsjæle engagerer sig i bestyrelserne, er prisværdigt. De løfter en vigtig indsats, men skal være deres ansvar bevidst – særligt i en verden, hvor ekstremernes tid på energimarkederne ikke er slut.

Vi skal vænne os til, at el- og gaspriserne svinger mere og voldsommere end før. Her nytter det ikke, at man indgår risikofyldte aftaler, der bedst kan sammenlignes med at sætte penge på, om der scores over eller under tre mål i en fodboldkamp.

Det har varmeværkerne forhåbentligt lært nu.