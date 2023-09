Nordjyske mener: Det er svært at dele din optimisme, Mads Duedahl

Besparelser, besparelser og atter besparelser.

Næsten uanset, hvor man vender sig hen og skuer ud over landskabet af offentlige institutioner, er meldingen dette efterår den samme: Der skal findes penge på budgettet for både det og de kommende år. Der er ingen vej uden om.

Senest har Region Nordjylland meldt ud om samme bundne opgave.

Når det gælder 2024, lyder budgettet på 14 milliarder kroner med en indbygget besparelse på 55 millioner kroner - et beløb, som inflationen vil øge konsekvensen af i negativ retning.

I den anledning lød meldingen fra regionsrådsformand Mads Duedahl (V):

- Det har været en svær og lang proces. Vi har vendt hver en sten og er nået frem til et budget for 2024, hvor borgerne forhåbentlig ikke kommer til at mærke meget til besparelserne.

Mon ikke der har siddet en enkelt eller to blandt regionens mange tusinde ansatte, som allerede render stærkt for at få tingene til at hænge sammen i ikke mindst sundhedssektoren, der har tænkt:

Det var lige godt pokkers. Kan der findes besparelser for 55 millioner kroner, uden at det kan mærkes for de nordjyske kunder i butikken?

Om formandens bemærkning modtages med et skuldertræk eller som en decideret hån fra medarbejderside er nok en temperamentssag.

Men man må naturligvis håbe, at han har ret.

Og selvfølgelig skal politikerne da også tage en besparelse i millionklassen hjem, hvis de kan se, der er luft til at gøre det, uden at serviceniveauet for borgerne daler. Det manglede da bare.

Men optimismen er svær at dele.

Eksempelvis får regionens hospitaler stort set samme budget som i år - dog tilsat blandt andet en robusthedspulje på 83 millioner kroner i tilfælde af, at økonomien skrider.

Men i skrivende stund kæmper hospitalerne allerede med budgetter, der er væltet for alvor.

Således har Aalborg Universitetshospital lige nu overskredet sin økonomiske ramme med 225 millioner kroner, og der ses i den forbindelse på et stop for alle ikke livsvigtige operationer for resten af året.

Mads Duedahl forventer, der kommer styr på den situation. Og melder i samme nu ud, at der ikke fortsat er råd til "det høje ambitionsniveau".

Et lavere ambitionsniveau vil alt andet lige ramme patienterne.

Derfor er det ikke alene svært at dele regionsrådsformandens optimisme - det er også vanskeligt at undgå at kalde den en omgang utroværdig politikersnak.