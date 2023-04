Nordjyske mener: Det går stærkt i Aalborg, men mest for busserne

LEDER:En omkalfatring af J.F. Kennedys Plads, et forskønnet og bilfrit Nytorv og Gabels Torv, ensretning og lukning for biltrafik på Kastetvej og omliggende gader er blot et par eksempler.

I løbet af det seneste års tid, og ikke mindst som forberedende arbejde til den sagnomspundne Plusbus, har en stor del af Aalborgs centrale trafikårer og knudepunkter været under forandring. I de fleste tilfælde med bilisterne som taberne, både i form af længere transporttid og færre p-pladser i Midt- og Vestbyen.

Nu er turen så kommet til Østbyen - naturligvis, fristes man til at skrive, for det er jo ganske logisk, at den samme helhedsplan for en styrket busdrift rammer hele den centrale del af byen. Så nu er planen, at Østrebro bliver ensrettet og helt lukker for biler på en strækning.

Det skal give hurtigere busdrift på strækningen, og det vil det givetvis også - selvom nogle af beboerne i området dog har svært ved at genkende trængselsproblematikker for busserne i et omfang, der retfærdiggør anlægsarbejdet.

En udbygget, velfungerende kollektiv trafik er en af grundpillerne i infrastrukturen i enhver storby, så målet fra politisk hold er helt på sin plads.

Men den øgede fremkommelighed for busserne kommer naturligvis med en pris, og det er bilisterne, der betaler. Endnu en gang er valutaen tid, for fremkommeligheden på den parallelle Nyhavnsgade, som i forvejen er stærkt udfordret, bliver nu endnu dårligere. Og ja, ændringerne på og ved Østerbro koster også p-pladser i et område, hvor beboerne i forvejen kan cirkle længe for at holde i nærheden af deres lejlighed.

Borgere, der har valgt at bosætte sig centralt i Aalborg og samtidig har tilladt sig at eje en bil, føler, at de endnu en gang skal holde for. Det samme gælder bilister, der skulle have lyst til at besøge butikker eller mennesker i området. For det bliver svært, og dyrt i benzin og dermed for miljøet, når cirklerne bliver større og mere tidskrævende for at komme frem.

Løbende ændringer i infrastrukturen i Aalborg er nødvendige. Byen vokser og demografien er under forandring, og på længere sigt giver det mening, at flere skal tage bussen fremfor bilen.

Men det dur ikke at lave ændringer i et tempo, hvor borgerne ikke kan følge med. Aalborg er nu engang placeret i Nordjylland - en landsdel med afstande, der giver plads til store armbevægelser, men også kræver, at en del af beboerne har en bil for at få hverdagen til at hænge sammen.

Det går ikke, at man, nærmest over natten, ændrer radikalt i en stor gruppes mulighed for at få dagligdagen til at gå op

Når det er svært at finde beboere, der synes, at ændringerne er en gave, må det give stof til eftertanke hos politikerne i Aalborg. Ellers ender den kollektive trafik i det centrale Aalborg med at blive den gave, ingen ønskede sig, men alle skal tage imod.