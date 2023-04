Nordjyske mener: Det krænkelsesparate flertal i Jammerbugt bør stoppe sig selv

LEDER:Forestil dig dette: Mette Frederiksen er utilfreds med oppositionen. Den har været træls gennem længere tid, og nu har hun simpelthen fået nok.

Sammen med de andre i regeringen forfatter hun derfor et brev, hvor hun anklager modstanderne for at være destruktive, respektløse og illoyale overfor nationen. Brevet bliver sendt til alle ansatte i staten.

Det ville give et ramaskrig, og det ville heldigvis heller aldrig ske.

Men noget lignende er forbløffende nok sket i Jammerbugt, hvor et massivt byrådsflertal - bestående af Venstre, DF, S og SF - har sendt et klagebrev til politikerne, pressen, direktionen og medarbejderne i Jammerbugt Kommune. Flertallet er fortørnede over fire af deres byrådskollegaers opførsel.

Rigtig mange har således modtaget mailen, og ulovligt er det muligvis ikke, men det skyldes kun, at ingen før har overvejet at kommunikere en politisk holdning ud på den måde.

Det er spild af de ansattes tid, det er misbrug af adgang til mail-systemet, og det er - som det værste - et udtryk for en uhyrlig opfattelse af demokratiske spilleregler.

- Ved seneste valg bliver der valgt politikere, der primært har det som mål at skabe splid og utryghed. Og det er ikke sundt for borgerne, de ansatte eller Jammerbugt Kommune, står der i brevet.

Men der tager flertallet fejl. Det er sundt for Jammerbugt Kommune - og alle andre kommuner - at der er nogen, der stiller spørgsmål. Det er formentlig lige præcis derfor, at vælgerne har stemt på mindretallet.

Selvfølgelig skal politik også være splid.

I et demokrati er uenighed et vilkår. Uanset hvor bøvlet det kan være, uanset hvad man måtte mene om modstandernes intellektuelle niveau og uanset, at man synes, at deres politik er helt i skoven.

Det vilkår er flertallet i byrådet i Jammerbugt nødt til at acceptere og stoppe med deres forsøg på at tryne mindretallet.

Det er ganske uklædeligt, at de endda også truer mindretallet med retssag. Flertallet føler sig krænket over et citat fra den konservative Johnny Solberg.

- Det lyder næsten som en tilgang, vi kender fra Nordkorea eller Putins hjemland, skrev han i et læserbrev, og det vil flertallet nu have jurister til at undersøge for, hvorvidt det er injurierende og ærekrænkende.

Selvsagt er det forkert, og meget langt fra virkeligheden, at sammenligne nogen fra Jammerbugt byråd med Putin, og næppe nogen nordkoreaner vil mene, at forholdene i Aabybro på nogen måde kan sammenlignes med deres hjemland.

Men at blive så krænket, at jurister skal hidkaldes, viser også, at flertallet ikke synes at besidde den store kritik-parathed.

Vil de have advokater på sagen, må de selv tage regningen.

Bruger de kommunens jurister - og borgernes penge - til at tryne mindretallet, vil det være nærliggende at sammenligne flertallets ageren med knapt så demokratiske lande.