Nordjyske mener: Det kunne faktisk blive for skrabet en dagligvarebutik

LEDER:Da den 137 år gamle supermarkedskæde Irma tidligere på året blev aflivet af Coop, hørtes der et ramaskrig fra en snæver kreds af dagligvarekunder i primært København og Nordsjælland.

De beskyldte discount-danskerne med deres ”middelmådige madkultur” for at have kostet den hæderkronede kæde livet. Hvorfor vil ingen længere betale for ordentlig kvalitet, lød den arrige bandbulle, som om alle andre dagligvarekunder skulle skamme sig noget så eftertrykkeligt.

Nu kan vi glæde Irmas støtter med, at der tilsyneladende er en grænse for, hvor skrabet en indkøbsoplevelse man kan slippe af sted med at tilbyde.

I sidste uge meddelte Salling Group, at man efter kun syv måneder lukker sin nye kæde Basalt, heriblandt butikken i Hjørring. Kæden blev lanceret som et eksperiment midt i den buldrende inflationskrise og er kendetegnet ved kun at have de mest basale dagligvarer på hylderne.

Derudover er der ingen køle- og frysevarer for at holde energiregningen nede.

Men markedet for et sådant koncept er der ikke, konstaterer ledelsen i Salling Group. Kunderne har ikke lagt nok varer i kurven til, at butikkerne kan løbe rundt. Derfor bliver stikket trukket til august.

At en ultra-discountkæde som Basalt kun ender med en ganske kort levetid, kommer ikke som noget chok. Selv de, der frygtløst sværger til discount, gider ikke køre langt for at købe en smule billigere toiletruller og kartofler i en butik, hvor man alligevel ikke kan købe meget andet af det, man også mangler.

Og tro det eller ej: Størstedelen af forbrugerne, hvor prisfikserede de end er, vil faktisk også gerne have en indkøbsoplevelse, der er lidt mere inspirerende end at se maling tørre.

Sandheden er desuden, at Basalts varemærke – mærkbart lavere priser end alle andre dagligvarekæder – er en illusion. Et pristjek, da kæden åbnede, viste, at den på syv udvalgte basisvarer var i alt 6,37 kroner billigere end nærmeste forfølger, Coop365.

Så kan en længere køretur dårligt svare sig, når man samtidig er tvunget til bagefter at skulle forbi endnu en dagligvarebutik for at købe den mælk, smør og is, som også står på indkøbssedlen.

Nu skal man passe på med at glæde sig over andres fiasko, men i tilfældet med Basalt er der faktisk grund til at smile en smule. Lukningen er nemlig især et udtryk for, at Danmark og verden ser helt anderledes ud, end da kæden åbnede tilbage i efteråret.

Dengang steg inflationen med alarmerende fart. Det gør den ikke længere. Dengang løb elregningerne løbsk. Det gør de ikke længere. Dengang var vejret hverken til is eller sprøde grillpølser. Det er det nu.

Og gudskelov for det.