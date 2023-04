Nordjyske Mener: Det lille puf, der skaber ministre, landsholdsspillere og Cold Hawaii

LEDER:Da Karsten Lauritzen gik ud af landsbyskolen Vilsted-Vindblæs i syvende klasse, fik alle et par ord med på vejen fra skoleinspektør Jørgen Johanson. Ordene handlede om, hvad hver enkelt elev havde potentiale til.

Den tidligere skatteminister, nu branchedirektør for DI Transport, fik ordene: ”Jeg tror, du er samfundsinteresseret. Og jeg tror, du ender med at arbejde indenfor noget politik. Det vil du have talent for.”

Som syvende klasses dreng var det ikke noget, han reflekterede vanvittigt meget over. Men det er ord, han har tænkt på enormt mange gange siden. For rimelige forventninger er sunde:

”Det smukke ved det var, at vi alle sammen fik det her puf med på vejen fra en voksen som så potentiale i os, der ikke var vores forældre”, fortæller Karsten Lauritzen til Vigeur.

Det samme skete for LykkeLiga-leder og tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen, om end hun var lidt ældre og selv fremtvang ordene.

Træt af at sidde på bænken i starten af hver kamp spurgte hun Jan Pytlick, om ikke hun skulle starte inde? Det var det ikke. I stedet fortalte han hende, at han havde brug for hende som en joker, der kunne sættes ind, når der var brug for præcis de gode ting, hun excellerede i. Noget hun i dag kalder sit bedste karriereråd.

Det er ikke kun mennesker, det kan ske for. En række surfere så mulighederne i området omkring Klitmøller og gik aktivt ind i arbejdet med at udvikle området. På et tidspunkt taler surferne Stian Eide og Rasmus Johnsen med daværende borgmester, Ejner Frøkjær, om at bruge områdets surf-potentiale som afsæt til noget større. De synes, der mangler en overordnet plan for området som tager udgangspunkt i dette. Det bliver starten på fænomenet Cold Hawaii. Noget der skal blive en motor for hele egnen.

Fællestrækkene her er, at nogen har set et potentiale – og har sagt det højt. De har givet det lille rygstød og vist en positiv forventning, som har fået en god snebold til at rulle. Derefter kræver det selvfølgelig lange, seje træk og umage arbejde for at lykkes. Men mennesker, områder, ja verden er fyldt med potentiale, der måske bare lige mangler et lille puf.

Lad os sammen huske at få øje på det – og sige det højt.