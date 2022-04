Nordjyske mener: Det må ikke lykkes at tie skævheden i kulturstøtten ihjel

LEDER:Vi lever i et privilegeret land, når det kommer til kultur. Alene sidste år fandt 12,7 milliarder vej fra statskassen til kunst- og kulturaktører i støtte. Støtten gives bredt til en meget varieret buket af institutioner og projekter, film, teater, billedkunst bliver betænkt, og også mere nytænkende og eksperimenterende initiativer.

Det giver god mening at støtte kultur, nogle af effekterne er målbare, som fx flere turister i et område med gode kulturtilbud, andre effekter er det sværere at sætte tal på og handler fx om den værdi, kulturoplevelser kan skabe i den enkeltes livskvalitet.

Men kæden hopper helt af, når man ser på den regionale fordeling af den danske stats kulturstøtte: Af de 12,7 milliarder går under tre procent til Nordjylland, selvom 11 procent af landets befolkning bor her. Og det gælder ikke bare sidste år, for sådan har billedet været, lige så længe som der er givet støtte. Institutioner i hovedstadsområdet har altid fået mere.

Ingen er eller kan være uenig i, at fordelingen er himmelråbende skæv og dermed bidrager til et land, hvor privilegier er skævt fordelt, alt efter hvor man bor henne i landet. Som Tao Lytzen, der er medstifter af fotokunstinitiativet PixlArt i Østervrå, rammende sagde i Nordjyske i sidste uge: Det er en meget høj pris, vi her i Nordjylland betaler for forskelsbehandlingen, i forhold til livskvalitet, for vi har jo ikke mindre brug for at blive udfordret af kunst og kultur end andre danskere, og i forhold til turisme og det at være et attraktivt sted at bo.

Det er naturligvis svært at finde en politiker, der kan være uenig i, at den nuværende fordeling af statens kulturmilliarder er en skævvridning af Danmark, og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har erklæret her i Nordjyske, at der skal ses på fordelingen. Det påfaldende er, at der intet sker – faktisk kunne man få den tanke, at ingen for alvor har en plan om at få det ændret.

Den tanke blev styrket i sidste uge, hvor en planlagt debat i Folketingets kulturudvalg om fordelingen af statsstøtten til kultur kommunerne imellem blev aflyst med et døgns varsel. Uden nogen god forklaring og uden at en ny dato for afholdelse af debatten blev sat. Der kan være gode grunde til, at debatten måtte aflyses, men det er alligevel svært at forstå, hvordan noget kan være vigtigere i dansk kulturpolitik end dette spørgsmål.

Hvorfor bliver der så ikke handlet? Indtil videre har meldingen fra politikerne været, at det er ”svært”, og det handler selvfølgelig om, at hvis kommunerne i Nordjylland og andre forfordelte steder skal have mere i støtte, skal puljen af støttekroner vokse eller nogle, der tidligere har fået meget, skal have mindre. Og det sidste er ikke noget, man bliver populær på.

Man må håbe, at lokale kulturkæmpere som Tao Lytzen ikke opgiver undervejs, men i stedet får følgeskab af flere stemmer i den tid, der går, indtil politikerne begynder at handle.