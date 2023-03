Nordjyske mener: Dette kaldes svineri med kundernes penge, hr. direktør

LEDER:Hvis du troede, at vilde bonusser i millionklassen var forbeholdt selskaber drevet af rå kapitalisme, tager du fejl.

Over de seneste uger har erhvervsmediet Finans dygtigt afsløret, hvordan ledende medarbejdere i et andelsejet energiselskab, Energi Danmark, står til bonusser på op mod 300 millioner kroner.

Beløbene er stukket af, fordi bonusordningerne har været uden loft, og fordi flere af energiselskaberne – som altså er ejet af kunderne – i 2022 tjente flere penge, end nogen tilsyneladende havde drømt om. Alt imens kunderne måtte betale kassen for at holde varmen og få strøm ud af strømkontakterne.

Nu rykker bonusfesten til Nordjylland.

Fra en adresse i Aalborg kunne 168 ansatte sidste år indkassere en gennemsnitsløn på lidt over to millioner kroner. Pr. snude. Det drejer sig om energikoncernen Norlys’ nye handelsselskab, Norlys Energy Trading, der er sat i verden for at spekulere i elpriser og købe og sælge el med fortjeneste.

Nu indrømmer Norlys-topchef Niels Duedahl over for Finans, at der også i Norlys Energy Trading har været bonusaftaler uden loft for en række nøglemedarbejdere.

Da bonusserne i efteråret begyndte at løbe løbsk, greb ledelsen ind ved at opsige ansatte med bonus uden loft og derefter genansætte dem på nye vilkår med loft over bonusstørrelsen.

Det er derfor, at gennemsnitslønnen for de 168 ansatte - alt fra HR-koordinator og it-supporter til cheftrader - ”kun” var på lidt over to millioner kroner.

- Er 2 mio. kr. mange penge i gennemsnitsløn? Ja, det er det. Men det er ikke skandaløst, og det er ikke unaturligt i et år, hvor indtjeningen har været så stærk, som den har været, siger Ulf Lund, chef for stakeholder relations i Norlys.

Du har fuldstændig ret, Uffe; nogen vil ganske givet kalde en gennemsnitsløn på over to millioner kroner i et andelsejet selskab med 168 ansatte helt naturlig.

Andre vil sige, at det er frås med kundernes penge.

Og det er sidstnævnte, der har ret.

Det tragikomiske er, at absurde bonusser og skalten og valten med andelsejernes penge langt fra er et nyt fænomen i energisektoren. I 2017 fik direktør i jysk-fynske Ewii Knud Steen Larsen 20 millioner kroner med sig ud ad døren efter en række afsløringer af dyre rejser, sponsorfryns og fejlslagne investeringer.

Samme år som daværende topchef i SE-koncernen, Niels Duedahl, modtog en klækkelig millionbonus på trods af en katastrofalt dyr satsning på kabel-tv.

- Direktionens lønninger stiger i kraft af nogle bonusser og noget halløj der, som bestyrelsesformanden så ligegyldigt udtrykte det.

Siden er den fede bonusfest tilsyneladende fortsat med ufortrøden kraft. Måske de andelsejede energiselskaber skal minde sig selv om, hvad de egentlig er sat i verden for – og hvem de tjener.