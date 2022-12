Nordjyske mener: Din tatovør har måske en sur smiley - men du får ingen advarsel

LEDER:Tatoveringer er voldsomt populære.

Masser af mennesker - fra de unge og op til de godt og vel voksne - lader nålen springe over huden for at få mønstre op og ned ad armene, vigtige ord og sætninger indprentet for livet eller et gevir stikkende op over buksebagen.

For nogen er det helt naturligt at lade sig "tusse" og få sit eget udtrykte særpræg.

For andre virker det himmelråbende tåbeligt at lade sig "male" i dekorationer og markeringer, der aldrig forsvinder ad naturlig vej.

Det er en smagssag og naturligvis folks egen sag. Det er ikke til diskussion. Heller ikke her.

Men det er til gengæld sikkerheden omkring det at lade sig tatovere.

For når det handler om noget så alvorligt som at lade en nål gennembryde huden masser af gange for at efterlade farvende kemikalier i hullerne, skal det selvfølgelig foregå på seriøs og forsvarlig vis. Dertil er risikoen for farlige infektioner alt for stor.

Men som kunde er det så godt som umuligt at vide, om den valgte tatovør kan sit kram og har styr på sundhedsdelen, eller om han eller hun er en ren amatør eller blot ser stort på, om kunden får en alvorlig omgang stafylokokker eller hepatitis med i købet.

Ikke fordi tatovørforretningerne ikke kontrolleres. Det gør de.

Men derimod fordi - som Nordjyske har beskrevet - at kontrolrapporterne, som Sikkerhedsstyrelsen udarbejder, ikke offentliggøres. Som kunde skal man helt ud i at bede om aktindsigt for at kende resultatet, men hvem får gjort det?

Både fra tatovørernes side og fra lægefaglig side efterspørges åbenhed om kontrollerne.

Men Sikkerhedsstyrelsen begrunder lukketheden med, at det ikke indgår som en del af lovgivningen for tatoverings-området.

Goddag, mand, økseskaft.

Vi lever i et land, hvor kontrol for at sikre forbrugernes sundhed er overordentlig godt udviklet. Vi har smiley-ordninger, der fortæller os, om bageren og slagteren har styr på hygiejne og råvarer, og det samme gælder, når vi går ind for at købe en pizza eller spise på restaurant.

Ind i mellem oplever vi sågar meget nidkære kontrollanter, der uddeler bøder på flere tusinde kroner, når slagteren ikke har skrevet "mel" med stort.

Men det er naturligvis en sund tanke, at vi skal sikres mod uhumsk omgang med mad og fordærvede fødevarer.

Derfor forekommer det helt ude i skoven, at man som kunde hos en tatovør ikke bliver mødt med en smiley og en kontrolrapport i døren.

Når det lige som hos spisestedet handler om at komme derfra med en god vare og ingen mén på den sundhedsmæssige front, er det nu rarest at vide, om det er kompetente fagfolk, man giver sig i kast med, eller kvaksalvere.

Så lad os hurtigst muligt få kontrolrapporterne frem i lyset. At holde dem skjult i skuffer og skabe giver ingen mening. Kun potentielle skader.