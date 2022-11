Nordjyske mener: Du burde tilbagebetale de 15.200 kroner, hr. byrådspolitiker

LEDER:Kan en folkevalgt politiker med ro i sjælen og god samvittighed beholde 15.200 kroner, som han ved en fejl har modtaget?

Hvis navnet er Niels Christian Hem, lokalpolitiker i Jammerbugt Kommune, er svaret tilsyneladende ja.

I sidste uge bragte vi historien om Birgitta Fyllgraf Frandsen, der ved en fejl overførte en huslejebetaling fra sin private konto til en konto tilhørende et investeringsselskab ejet af Niels Christian Hem.

Siden har Niels Christian Hem – der i øvrigt er medlem af kommunens økonomiudvalg – pure nægtet at returnere pengene. Og hans forklaring på hvorfor er lige så mageløs, som den er flosset.

Han mener nemlig at have et tilgodehavende hos Birgittas arbejdsgiver og anser derfor overførslen fra hendes private konto som en delvis indfrielse af det krav.

Det er vist meget godt, hvis det civile retssystem får lov til at vurdere den logik.

Niels Christian Hem siger, at han er en ærlig og redelig forretningsmand, der gennem sine 22 år som ejendomsudlejer kun har haft ganske få sager med sine lejere og desuden har været rundhåndet med gode råd og økonomisk hjælp.

Det er givetvis rigtigt.

Men hvis Niels Christian Hem er så ærlig og redelig, som han påstår, burde han passende betale Birgitta sine 15.200 kroner tilbage og dernæst gå den rette, juridiske vej og rejse sit krav mod hendes arbejdsgiver, tøjbutikken Weloveshoes.

Det vil være den ordentlige måde for en respektabel erhvervsmand.

Hvis Weloveshoes skylder ham penge, er hans frustration forståelig. Det kan enhver - også vi - sætte sig ind i. Men at føle sig berettiget til at beholde penge, som tøjbutikkens daglige leder ved en fejl har overført fra sin private konto, er uordentligt.

På Facebook har Niels Christian Hem travlt med at undre sig over, hvorfor Nordjyske finder det relevant at fremhæve hans virke som lokalpolitiker i vores artikel. ”Helt urimeligt,” kalder han det.

Vel er det ej.

Når man er folkevalgt politiker, iklæder man sig symbolsk gyldne kæder og må derfor stå til ansvar for sine handlinger og de beslutninger, man træffer. Niels Christian Hem bør huske, at lokalpolitik er et tillidshverv, og at vælgerne har krav på at kende til holdninger og værdier hos de personer, de eventuelt stemmer på.

Det er muligt, at Niels Christian Hem frem til nu har rettens ord for, at han ikke skal betale beløbet tilbage. Det skyldes dog kun, at Birgitta og hendes hjælpere i første omgang sagsøgte ham som privatperson og fik at vide, at den rette sagsøger er hans investeringsselskab.

Det prøver de så nu. Og uanset udfaldet af sagen kommer politikeren og erhvervsmanden ikke ud som den moralske vinder.