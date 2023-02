Nordjyske mener: Staten skal betale for dumhed - også når du sprøjter afføringsmiddel i armene

LEDER:Mikael Olsen sad i en stol derhjemme med sin datter, da blodet begyndte at pible ud af hans ene arm. Én lang stråle for hver gang hjertet slog.

Som i en dårlig horrorfilm.

I dag lever den 45-årige nordjyde med smerter og gener fra den beslutning, han tog som ung, og som i disse dage skaber voldsom debat og diskussion på især de sociale medier.

Nordjyske har interviewet Mikael Olsen i anledning af hans deltagelse i DR-programmet ”Dødelige drømmekroppe”. Her følger vi tre mænd, der i jagten på svulstige overarme og forblændet af et unaturligt kropsideal fik sprøjtet paraffinolie direkte ind i musklerne.

De troede, at olien, der normalt bruges som afføringsmiddel, ville forlade kroppen igen. De tog grueligt fejl.

Den forsvinder aldrig.

I stedet hærdes den, forvolder voldsomme smerter, knuder, kramper og nyresvigt. Det første dødsfald er registreret. Nogle få, såsom Mikael Olsen, kan hjælpes med operationer – hvis de har råd. Andre kan ikke.

Når man følger den debat, som har rejst sig i kølvandet på DR’s dokumentarserie, åbenbarer der sig en udbredt holdning blandt mange af de debatterende. Nemlig at staten ikke skal betale for dumhed.

Kort sagt: Hvis man er dum nok til at sprøjte et farligt afføringsmiddel i kroppen, må man selv bære konsekvenserne. Det kan og skal det offentlige ikke hjælpe dig med.

Den argumentation er tydeligvis ikke tænkt til ende.

Vi lever i et samfund, hvor hele kongstanken med sundhedsvæsenet er, at det skal være lige for alle. Hvis graden af dumhed var et parameter for, om det offentlige skulle hjælpe dig eller ej, var der rigtig mange, vi skulle lade i stikken.

Hvad med storrygeren med KOL-lunger? Den svært overvægtige, der har spist sig til alskens følgesygdomme? Spritbilisten, der kørte ind i et træ og brækkede benet? Alkoholikeren, narkomanen?

Eller de mange kriminelle, som så selv skal finansiere arresterne, fængslerne og fængselsbetjentenes løn af egen lomme og ingen andres. Eller hvad?

Nej. Sandheden er, at vi alle er med til at finansiere hinandens adfærd – og dermed mere eller mindre selvforskyldte dumheder.

Det er en præmis i det samfund, vi har bygget op. Sandheden er også, at vi alle dummer os før eller siden. På den ene eller anden måde, frivilligt eller ufrivilligt.

At det er ubetinget dumt at skyde afføringsmiddel i armene, er svært at være uenig i. Det er de deltagende i DR-programmet heller ikke. De står ved deres dumheder og kalder nu på hjælp.

Den hjælp skal de have.

Det svære spørgsmål er så, hvad der kan gøres, for der mangler både viden og praktisk erfaring ved skader efter paraffinolie. Her må politikere og de relevante sundhedsmyndigheder på banen i en fælles, koordineret indsats, så paraffinmændene ikke betaler for deres dumhed med livet.