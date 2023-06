Nordjyske mener: Du kender dem næppe, men godt vi tog imod og hyldede dem

LEDER:Siger navnene Karoline Sørensen, Lasse Dithmar og Mette Graversgaard dig noget, og ved du i givet fald, hvad de har tilfælles?

Hvis jeg løfter sløret en smule og nævner, at de alle tre er dygtige sportsudøvere, ringer der måske en lille klokke.

De er nemlig nyslåede danske mestre. I så forskellige sportsgrene som 50 meter rygsvømning, præcisionsskydning i petanque og 100 meter hækkeløb.

Og de er alle blevet kåret i forbindelse med DM-ugen, som Aalborg siden onsdag og frem til og med søndag har lagt land, vand og luft til.

Over 200 danmarksmesterskaber er fordelt i mere end 40 forskellige sportsgrene.

Altså et overflødighedshorn af sport og konkurrencer komprimeret på tid og sted - for andet år i træk i det nordjyske.

DM-ugen er godt tænkt - men der er fortsat plads til forbedring.

Styrkerne først. Ved at samle de mange konkurrencer i en form for mikro-OL er der langt større sandsynlighed for, at publikum shopper rundt og ser flere dyster.

Det skaber bedre stemning - og ikke mindst interesse og kendskab for mindre sportsgrene, som igen får mulighed for at appellere og tiltrække nye udøvere.

Det er med til at øge højtideligheden om det at blive dansk mester - som jo er den ypperste nationale titel en sportsmand/k kan opnå.

Derudover må det dryppe på handelsliv, hoteller og restaurationer i Aalborg og omegn, at flere tusinde idrætsfolk, trænere og publikummer gæster byen.

På negativsiden tæller, at DM-ugen ikke er optimalt kommunikeret ud.

Øvelsen er også næsten umulig med så mange tilbud - for hvordan giver man den enkelte tilskuer den bedste mulighed for at vælge, hvordan får man et ordentligt overblik over programmet, hvordan sammensætter man sit besøg, så man får set netop de sportsgrene, man gerne vil?

Når det er sagt, havde DM-ugen bedre fat i Aalborg i år end sidste år - hvor det for nogen vakte mere irritation end glæde, at byen pludselig nogle steder var spærret for trafik på grund af cykelløb.

Det tegner godt for arrangementet - og for idrætten herhjemme i bred forstand.

I en tid, hvor tv har verdensstjerner i aktion nærmest hver eneste aften, er det sundt at blive mindet om, at sport er andet end Messi, Gidsel og Djokovic, og at de tre førstnævnte i denne leder også er værd at hylde blandt mange andre.

Derfor skal DM-ugen være velkommen tilbage i Aalborg i 2025 - efter at Herning næste år påtager sig værtsskabet.