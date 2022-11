Nordjyske mener: Ellemanns svære valg

LEDER:Det er en ganske stor beslutning, Jakob Ellemann-Jensen snart skal træffe, og det er en beslutning, der kan få afgørende betydning for både Venstre og for dansk politik.

Skal Venstre - forudsat at de altså får muligheden - gå i regering eller blive i opposition?

Det er en beslutning, der kommer til at definere partiets nærmeste fremtid.

For godt nok endte de som det største borgerlige parti, men prangende var resultatet mildt sagt ikke. Nedgangen var forventet, men ondt gjorde den alligevel. For med 23 mandater og 13.3 procent af stemmerne blev det partiets dårligste valg siden 1988, og de er nu klart under halv størrelse af Socialdemokratiet.

At blive i opposition vil være den nemme løsning, men denne gang bliver den rolle anderledes og betydeligt sværere. For denne gang skal Venstre ikke kun opponere mod en rød regering, men sandsynligvis mod en bred regering - endda med partiets tidligere formand i en central rolle.

Kommer regeringen til at bestå af Socialdemokratiet, Moderaterne og Radikale Venstre vil regeringens forventelige politik på lange stræk faktisk være en politik, der kunne være hentet fra Venstres program.

Nok er der betydelige forskelle på S og V, men der er også betydelige ligheder. Jyllands-Posten har undersøgt hvor enige de to partier egentlig er, og resultatet viser flere ligheder end forskelle. I den seneste folketingsperiode har de to partier stemt ens ved tre af fire afstemninger.

Skal Venstre vinde ved at blive i opposition, skal de have noget at kritisere, men helt let bliver det ikke at finde noget, der virkelig virker. At kritisere Mette Frederiksen for mink og magtfuldkommenhed er ikke en strategi til fremtiden, og holder Socialdemokratiet fast i valgkampens løfter om skattelettelser i bunden, er der heller ikke meget at komme efter på den front. Markant flere penge til forsvar og sundhed er der heller ikke stor uenighed om.

For Venstre er problemet også, at den blå blok er splittet til atomer.

Sammenholdet holdt kun til valgnatten, nu er det alle mod alle, og samtlige blå synes at have fokus på at promovere eget parti. Muligvis vil Venstre være mere uenige med de øvrige i oppositionen, end de vil være med en bred regering.

Noget nem beslutning er det ikke for Ellemann-Jensen.

Reelt set har han højest fire år til at træde i karakter som en mulig statsminister, og næste valg bliver særdeles afgørende for Venstre. Fortsætter nedturen er der reel risiko for, at også de ender som endnu et mindre, blå parti.

Uanset hvad han vælger, vil der komme kritik.

Men hvis Venstre vil tage ansvar og kæmpe for borgerlig politik, er det vanskeligt at se det ske fra en plads i oppositionen.