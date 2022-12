Nordjyske mener: En skawbo sagde det hidtil mest rigtige om Danmark

LEDER:Fodboldtænkeren David Nielsen sad i tv-studiet og undrede sig over den pauvre danske indsats ved VM. Danmark røg ud til upåagtede nationer som Tunesien og Australien, og skawboen kunne ikke slippe den tanke, at vi alle har en del af skylden.

Det er det hidtil mest rigtige, der er sagt om fiaskoen. Flere måneders debat om menneskerettigheder byggede sig op til et moralsk korstog, da det internationale fodboldforbund FIFA forbød landsholdene at anvende et armbind med støtte til LBGT+-rettigheder.

Anført af en hård kerne af moralister rejste der sig et folkekrav om, at de danske spillere skulle forvandle sig til aktivister og bære båndet alligevel. Da de i stedet føjede FIFA, fordi de gerne ville vinde en fodboldkamp, blev de udskreget som ”hyklere”. Og derfra var det danske landshold ikke sig selv. Som David Nielsen sagde på TV2:

- Der er et eller andet, der har knust deres sjæle. De andre hold kommer med hele nationer bag sig og trukket sværd. Vi kommer lidt luskende og siger, at vi også godt lige vil være med. Vi kommer med et helt forkert mindset til det her VM.

Det blev forlangt af spillerne, at de skulle agere moralske krigere på Danmarks vegne. De blev opildnet til ulydighed, og vi klappede, da regeringen, kongehuset og erhvervslivet symbolsk meldte afbud til VM.

Men hvad var vi selv villige til at yde af ofre for sagen?

Vi holdt ikke op med at se VM-kampe. Vi boykotter ikke danske virksomheder, der har samhandel med Qatar. Vores diplomatiske forbindelser er uberørte, og vi opponerer ikke mod vores politikere, som bakker op om dem.

Korstog? Ja da, men det har vi fodboldspillere til, sagde vi og ledte dermed landsholdet på vildspor.

Det er en syge, der plager Danmark for tiden, at moralister får lov til at sætte dagsordenen. De finder syndebukke for problemer, der i stedet burde kalde på fælles ansvar og handling.

Der går derfor en lige linje fra Qatar til kritikken af Alternativets Theresa Scavenius. Hun er kommet i uvejr, fordi hun siden 2017 har fløjet 24 gange mellem København og Aalborg, hvor hun er tilknyttet universitetet som forsker. Det er to til tre rejser tur/retur om året.

Ifølge københavnerpressen har hun optrådt moralsk forkert, fordi Alternativet har som politisk mærkesag, at hver enkelt dansker bør nedbringe sit flyforbrug.

”Skam dig”, skrev Politiken i en leder – skrevet af en redaktør, som selv har taget flyet lige så ofte i samme periode som Scavenius og det vel at mærke på udlandsferier. Hendes flyrejser var i det mindste arbejdsrelaterede.

Theresa Scavenius insisterer på, at vejen til afgørende klimaændringer er politisk. Den enkelte må agere efter egen samvittighed og på de præmisser, som samfundet giver – herunder anvende de transportmidler, der er til rådighed. Men de systemiske ændringer kan derimod kun komme gennem politisk arbejde. Som for eksempel en bedre offentlig trafik, der kan forkorte rejsetiden for tog mellem Aalborg og København.

Uanset om man er enig med Alternativets politiske mål eller ej, må man give Theresa Scavenius ret i, at politiske beslutninger kan flytte dramatisk meget mere end det enkelte individs adfærd.

Men sådan tænker moralister ikke. De flytter kravene fra det politiske niveau til den enkelte. Fra Udenrigsministeriet og Dansk Industri til Mikkel Damsgaard og Joakim Mæhle. Fra det samlede folketing til Theresa Scavenius. Det kræves, at de underkaster sig og ofrer personlige ambitioner og overbevisninger. Mens moralisterne og vi andre kigger på uden selv at sætte noget på spil.

Derfor har David Nielsen fat i noget. Vi bærer alle en del af skylden.