Nordjyske mener: Endnu en elendig sag for regionen

LEDER:Selvfølgelig er det ikke let at drive et sygehus. Antallet af patienter kan vanskeligt planlægges, sygefravær heller ikke, og udgifter til vikarer er ligeledes en variabel, der kan sprænge et hvert excel-ark.

Men alligevel overrasker det, at Region Nordjylland kan skyde så forkert som tilfældet er på de nordjyske sygehuse.

Her er budgettet - knap tre måneder inde i året - allerede overskredet i en grad, så der nu skal spares 250 millioner kroner i årets sidste ni måneder. Den endnu ikke vedtagne spareplan indeholder nedlæggelse af sengepladser på hårdt pressede afdelinger, besparelser på patientbefordring, vikarer og uddannelseslæger.

- Da vi bad hospitalsledelsen give os en vurdering af økonomien for resten af året var det desværre et ret dramatisk billede, der tegnede sig. Hvis vi ikke reagerede nu, vil vi sidst på året stå i en situation, der vil kræve en langt mere dramatisk opbremsning, lød forklaringen fra regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Det er ikke en udmelding, der skaber nogen større tillid til den regionale budgetkontrol. En overskridelse i den størrelsesorden skal ikke kun opdages, fordi politikerne beder om en vurdering - den burde sygehusledelsen selv have opdaget og bragt videre til politikerne.

Noget tyder også på, at budgettet for 2023 var lige lovlig optimistisk. For hovedårsagen til det store minus er eksplosionen i udgiften til vikarer, og den udgiftspost kommer ikke just som den store overraskelse.

For problemet var der også i 2022, og vil også være der i 2024.

Der har været talt meget, ligeledes også gjort en del, for at sikre et arbejdsmiljø, der tiltrækker fremfor afskrækker, men afhjulpet problemet med personalemangel har det langt fra.

Den kommende sparerunde gør helt sikkert ikke sygehusene til en mere attraktiv arbejdsplads, og regionen risikerer, at den planlagte besparelse på vikarforbruget aldrig bliver realiseret. Tværtimod er der risiko for, at vikarforbruget vokser.

Patienter kommer også til at mærke sparekniven - i et af forslagene lyder konklusionen endda, at der vil være større risiko for, at det kommer til at gå ud over patientsikkerheden.

Det er aldeles ikke godt.

Sygehusene er en del af velfærdssamfundets fundament, og i længden holder det ikke med så alvorlige fejl i tilstandsrapporten.

Den udvikling er farlig for patienter, og den er også farlig for Region Nordjylland. For hvis de - administrationen og politikerne - hverken magter at bygge supersygehus eller holde de nuværende i acceptabel drift er det vanskeligt at se hvad vi egentlig skal med regionerne.