Nordjyske mener: Søren Thorst tager skraldet for en kultur med fadøl og manglende bilag

LEDER:Så faldt dommen.

Efter ugers undersøgelse af omgangen med skatteborgernes penge i Eventafdelingen i Aalborg Kommune står det fast:

Eventchef Søren Thorst får en advarsel for ikke at have fulgt de korrekte administrative retningslinjer, når det gælder brug af betalingskort i embedsmedfør.

Nordjyske har løbende gravet oplysninger frem om sagen.

Mere konkret har det været muligt at konkludere, at Søren Thorst har været flittig til at svinge kommunens betalingskort på både beværtninger og restaurationer. At der flere gange har været tale om private udgifter, så han har måttet betale tilbage. At der flere gange har været rod med dokumentationen i forhold til både bilag, og hvem, der godkender de enkelte udgifter. Og at betalingskort er blevet overladt til andre medarbejdere i afdelingen.

En advarsel kan betragtes som en løftet pegefinger.

Når det administrative misbrug af skattekroner har stået på i så mange år, at det nærmest har været en praksis, synes det billigt at slippe med en straf af den karakter.

Men måske er det netop derfor, at eventchefen er den eneste, der får et "fy", som i øvrigt ikke rummer de store konsekvenser, med på vejen.

Som Nordjyskes artikler har afsløret, har det nærmest været en kultur i afdelingen at bruge penge på god mad og fadøl, og medarbejdere både op og ned i systemet har været med ved bordet i ny og næ - og der har været en lemfældig omgang med godkendelse af bilag og regninger.

Så Søren Thorst er vel mest at regne for et symptom på den dårlige kultur. Og skulle han have haft en hårdere sanktion, var kommunaldirektøren næppe gået fri, for han har ikke været skarpt nok inde over forvaltningen af borgernes penge.

At Aalborg Kommune på den måde synes at ville begrænse skaderne og lade en enkelt medarbejder tage skraldet er både fejt og et udtryk for berøringsangst. Men bekvemt for andre. Og man kan kun være i tvivl, om der med undersøgelsen reelt er sket et opgør med den dårlige kultur i borgmesterens forvaltning, som hele sagen er et udtryk for.

Ét er den ansvarsløse omgang med borgernes penge. Noget andet er, hvad pengene er brugt til.

Mange af de udgifter, som Nordjyske har set nærmere på med kritiske briller, har involveret alkohol. Store mængder alkohol.

Redegørelsen fokuserer netop også på, at der her er et problem, Aalborg Kommune skal have løst.

Ja, naturligvis. I 2022 er det passé for både offentlige institutioner og private virksomheder at skulle svinge fadøl i halvlitersklassen, når der er møder med kunder og partnere. Det hører ingen steder hjemme.

Derfor bør Aalborg Kommune få indskærpet sine medarbejdere, at skatteborgerne betaler dem for at træffe beslutninger med en promillefri hjerne. Og at alkohol som udgangspunkt hører fritiden til.