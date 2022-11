Nordjyske mener: FIFA storsejrede over svagt-spillende, nervøst og fumlende DBU

LEDER:- De iranske spillere risikerer jo ikke sportslige sanktioner.

Sådan lød svaret fra Peter Møller - engang topscorer for AaB, nu fodbolddirektør i Dansk Boldspils Union - da TV2-værten Cecilie Beck spurgte ham om, hvad han troede de iranske spillere tænkte om det danske landsholds mod og moral.

Af svaret kan man konstatere, at DBU ser endog meget alvorligt på trusler om gule kort, og da alvoren gik op for fodboldtoppen, var de da også særdeles hurtige til at rette ind efter FIFA's ønsker.

Nu har fodbolddirektøren selvfølgelig ret i, at de iranske spillere ikke fik et gult kort for at undlade at synge med på deres lands nationalsang.

For iranere ville det dog have været en mild sanktion - hvilken sanktion, de får for deres aktion, er uvist, men historien har vist, at præstestyret i Teheran ikke ser med milde øjne på nogen form for protest. I løbet af de seneste par måneder har cirka 450 mistet livet alene for at deltage i en demonstration.

At stå op for noget er ikke altid uden omkostninger. Det kan endda også kræve mod.

Det havde DBU åbenlyst ikke, og manglende mod er egentlig en fair forklaring.

Men det burde DBU have erkendt for længe siden. Så havde man også undgået at havne der, hvor DBU står nu - som nogen, der siger alle de rigtige ting, så længe det ingenting betyder, men skifter holdning, så snart det bliver bare lidt alvor. Al DBU's snak om at de "truer med at møde op og fortælle om vores værdier, mangfoldighed, åbenhed og menneskerettigheder" var i virkeligheden kun tom snak på de sociale medier, og kan i bakspejlet kun læses som rent hykleri.

Da det kom til stykket, var det ikke en sag, DBU ville kæmpe eller ofre det mindste for.

Præcis hvem, der traf beslutningen om, at Simon Kjær alligevel ikke skulle bære et anførerbind i regnbuens farver er uvist, men formentlig har unionens nordjyske formand, advokat Jesper Møller, haft et afgørende ord.

Men heller ikke han har haft lyst til at uddybe beslutningen eller fortælle om, hvad FIFA helt præcist truede med.

Om den nordjyske advokat nogensinde kommer med svaret er uvist - DBU håber givetvis på, at spillet og spillerne i løbet af de kommende dage vil overskygge møgsagerne.

Sådan går det nok også.

Denne gang.

For problemet kommer igen.

Til marts holder verdensfodboldforbundet kongres i Rwanda, og her bliver Gianni Infantino helt sikkert genvalgt som præsident. FIFA kommer dermed helt sikkert til at fortsætte den linje, som de lagde med valget af Qatar som værtsland.

Nemlig at verdensfodboldforbundet glad og gerne sælger VM til højestbydende, og et af de vigtigste punkter på kongressens dagsorden er at finde en køber til VM 2030.

Bedste bud - og angiveligt Infantinos favorit - er Saudi Arabien.

Ender det dér - i et land, der på næsten alle parametre overgår Qatar i uhyrligheder - vil det klæde DBU at tage et standpunkt og fremfor alt holde fast i det.