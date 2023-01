Nordjyske mener: Flere drukner i havne, så vi bør overveje omdiskuteret tiltag

LEDER:De har været til debat mange gange - og er det nu igen.

Hegn langs kajkanten på havnefronten i Aalborg, som skal være med til at minimere risikoen for, at en person falder i bassinet og drukner.

Den fornyede debat om sikkerhedshegnene er opstået, dels på basis af erfaringer fra havnen i Aarhus, og dels efter at der er kommet nye tal for antallet af drukneulykker i de danske havne generelt.

I Aarhus er der opsat 400 meter hegn på det sted, hvor risikoen for at en person uforvarende falder i vandet er vurderet til at være størst. Siden er der ikke registreret drukneulykker i den østjyske havn, hvor antallet ellers i nogle år var stigende.

Og i årets sidste uge kunne Trygfonden offentliggøre tal, der viste en nedslående udvikling: Efter en periode med i snit 11 drukneulykker i danske havne om året, er der i de seneste par år sket en stigning, så det i 2022 var 20 personer, der mistede livet på den front.

Erfaringer og tendens er noteret hos politikerne i Aalborg, hvor problemet med havnesikkerheden også er kendt - og hvor en ung mand i begyndelsen af 2022 mistede livet.

På nuværende tidspunkt ønsker hverken borgmester Thomas Kastrup-Larsen eller formanden for land og by, rådmand Jan Nymark Thaysen, at gå ad vejen med sikkerhedshegn for at give sikkerheden endnu et nøk opad.

Over for Nordjyske peger de begge på, at de følger udviklingen, men ikke ser tiden inde til at sætte hegn op, da det måske blot giver en falsk tryghed.

Aalborg har allerede iværksat flere gode tiltag for at højne sikkerheden: Termisk overvågning og selvlysende sikkerhedsstiger er blandt andet på plads.

Enhver form for statistik skal da også tages med et solidt gran salt. Ikke mindst når tallene er små.

At der ikke er sket en drukneulykke i Aarhus, efter at der er sat 400 meter hegn op, kan ikke med nagelfast garanti tilskrives hegnet.

At der er sket en uheldig udvikling i antallet af drukneulykker i danske havne kan være tilfældigt. Og igen er det langt fra sikkert, at hegn ville have gjort en forskel i de enkelte tilfælde.

Et sikkerhedshegn er således ingen livsforsikring.

Hegnet lukker ikke alle huller, og som de to fremtrædende politikere siger, kan der ikke gives en garanti for, at unge mennesker ikke begynder at balancere på hegnet for at bevise deres manddom.

Men et hegn er alligevel en barriere, der kan sikre, at ingen ved et uheld falder i. Og det kan måske være netop den modstand, der får selv den berusede mand med tissetrang til at stoppe op.

Samtidig viser etableringen i Aarhus, at et hegn kan opstilles uden at gå ud over æstetikken og udsynet fra havnefronten.

Så mangel på 100 procents sikkerhedsgaranti og statisk usikkerheder til trods: Et hegn på havnefronten i Aalborg bør have en fornyet seriøs overvejelse.