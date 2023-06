Nordjyske mener: Folk raser over stop af populær indkøbsordning - men vores forventninger til det offentlige er forkerte

LEDER:Der er ikke længere penge til en vellidt indkøbsordning i Aars.

Ældre Sagen har en gang om ugen sendt en taxa rundt i byen for at samle ældre borgere op, så de selv har kunnet handle i Kvickly. Hjælpere fra Ældre Sagen har stået klar i butikken for at hjælpe med indkøb, og der blev sørget for kaffe og hygge, inden de ældre blev kørt hjem igen.

Men Vesthimmerlands Kommune vil ikke længere bidrage med de cirka 30.000 kroner, som ordningen koster.

Artiklen om indkøbsordningen, som nu droppes, er blandt de mest læste på nordjyske.dk den seneste uge. Beslutningen har skabt massiv debat og har især fået folk til tasterne på de sociale medier. Det er nemt at rase mod kommunen.

- Jeg forstår det simpelthen ikke, kommunen spenderer gerne 10 mio. kroner på at overdække torvet her i byen med det grimmeste byggeri, der er set i mands minde - men de vil ikke bruge cirka 30.000 kroner, så vi gamle selv kan handle ind i Kvickly.

Sådan lyder det stærke argument fra Karen Pihlkjær til Nordjyske. Hun er 83 år og en af dem, der benyttede sig af ordningen. Siden et alvorligt færdselsuheld for tre år siden har hun og hendes mand ikke haft bil og har derfor benyttet ordningen til at få købt ind, men projektet har også haft et stort socialt aspekt.

Selvfølgelig føler man stor sympati for de borgere, der bliver berørte af beslutningen. Men sagen er et eksempel på, at vi har forkerte forventninger til, hvilke opgaver kommunen skal løse for os. Selvfølgelig skal vi stille høje krav på vores velfærdsområder, men en indkøbstur er ikke en af kommunernes kerneopgaver. Idéen og initiativet er godt og fortjener kun ros, men det er ikke kommunens opgave at betale. Der er tale om et specialhensyn, når kun omkring 20 ældre i alt benyttede sig af servicen - og nogle uger var kun en eller to ældre med taxaen ned til butikken. Værd at bemærke er også, at kommunen har modtaget 58 ansøgninger om midler for i alt over en million kroner. Puljen med penge til fordeling udgjorde kun cirka det halve. Så noget skal vælges fra.

Forventninger som disse eksisterer bestemt ikke kun på ældreområdet, men også for eksempel på skoleområdet og børneområdet. Vi må indse, at kommunerne i rigtig mange tilfælde langt fra kan honorere de hensyn til den enkelte, som skitseres her. Det er ikke det offentliges ansvar, tværtimod kunne vi som familie, venner og naboer stå sammen om at hjælpe.

Kommentarsporet på Nordjyskes Facebookside bugner da også med gode råd til, hvordan de ældre så skal få handlet. Der er masser af digitale løsninger til at få ordnet indkøb, så varerne bringes hjem, men så går man selvfølgelig glip af det sociale aspekt, som en indkøbstur kan give. Derfor kan man kun håbe, at opråbet i Nordjyske kan give anledning til, at der kan etableres støtte og opbakning til, at et projekt som dette kan drives på private hænder.