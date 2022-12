Nordjyske mener: Gigantisk gæld tynger thyboerne. Pilen peger kun ét sted hen

LEDER:Forestil dig, at du skylder 630 millioner kroner i dit hus. Samtidig har du et overtræk på lønkontoen på 63 millioner kroner. Sådan er det at være Hanstholm Havn. Og sådan er det nu at være borger i Thisted Kommune.

Ganske opsigtsvækkende besluttede en enig kommunalbestyrelse i sidste uge at overtage driften af havnen. Dermed er Hanstholm Havn fra årsskiftet ikke længere en kommunal selvstyrehavn, men bare en kommunal havn. Sådan ville det efter alt at dømme være gået alligevel.

Kommunen skal nemlig tage over, hvis havnen har underskud fem år i træk, og derfor giver det mening, at beslutningen er truffet nu, så havnens gæld ikke bare vokser yderligere.

Med beslutningen overtog kommunen - og ikke mindst dens borgere - med et fingerknips gælden på de 630 millioner kroner, der blandt andet stammer fra den havneudvidelse, som sidste år blev fejret under pomp, pragt og regentbesøg. Kommunen og dens borgere sidder nu tilbage med tømmermændene og et løbende driftsunderskud, som skal lægges oveni den gigantiske gæld.

Derfor genåbner kommunalbestyrelsen i denne uge budgettet for 2023 med en bunden opgave. Der skal allerede næste år findes 63 millioner kroner til at dække det forventede akkumulerede underskud i Hanstholm Havn ved årets udgang.

At genåbne budgettet svarer sådan lidt groft sagt til at give alle dine børn gaver juleaften. Blot for fem minutter i midnat at tage nogle af gaverne tilbage og give dem til ét barn - havnen. Og det stopper ikke der. I mange år fremover tyder alt på, at havnen bliver det forkælede barn i flokken, som kommunen må holde hånden under - på bekostning af en række andre områder.

Havneudvidelsen blev vedtaget med troen på noget, der indtil videre har vist sig som et luftkastel: Drømmen var et stort erhvervseventyr med trængsel ved kajen i det nye havnebassin med plads til skibe med stor dybgang og massive investeringer i det nye baglandsareal. Ingen af delene er sket. Ligesom man stadig kigger langt efter de tusindvis af arbejdspladser, der var den forventede effekt af udvidelsen.

Det kan alt sammen komme endnu.

Infrastrukturen til og fra Hanstholm bliver udbygget over de kommende år. Mulighederne og arealerne på havnen er til stede. Så hele satsningen kan stadig på sigt blive det eventyr, man i sin tid drømte om. Måske. Men indtil videre er regningen fedtet af på kommunens borgere.

Og hvor peger pilen så hen?

Entydigt på de skiftende politiske flertal i kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. Havnen er i sine år som selvstyrehavn godt nok blevet drevet og ledet af havnebestyrelsen, men den refererer til kommunalbestyrelsen, som har skullet godkende investeringer og lånoptag og også har haft det afgørende ord i forhold til havnens ledelse. Så ansvaret er kommunalbestyrelsens.

Det tog den klædeligt på sig med beslutningen i sidste uge. Men det bliver den samme kommunalbestyrelse, som i de kommende år skal stå på mål for, at det kuldsejlede havneeventyr giver kommunen langt mindre at gøre godt med, når der skal findes midler til velfærd til borgerne i Thisted Kommune.