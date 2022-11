Nordjyske mener: Grillbar-ejeren truer til højre og venstre. Han burde skamme sig

LEDER:Han siger, at han kan lide at lave mad, der ser ordentligt ud. At han går op i at yde en god service til kunderne, og at det var for at starte et nyt eventyr, da han tidligere på året overtog en kendt nordjysk grillbar.

Eventyret blev kortvarigt.

For hvad nytter det at lave ordentlig mad, når man tydeligvis ikke har forstand på at behandle sine ansatte ordentligt? Så bliver maskefaldet hurtigt tydeligt for enhver.

I sidste uge kunne Nordjyske fortælle historien om horrible arbejdsforhold og trusler på grillbaren Ædedolken i Brønderslev. Den, der for år tilbage blev nærmest ikonisk for sin monsterburger på 1,4 kilo.

Marius Moen Flytkjær er navnet på den nye indehaver, som har pisket de unge ansatte rundt i manegen, fundet påskud til at fyre dem, hvis de ikke makkede ret, og efterfølgende truet dem med både store erstatningskrav og politi.

Trusler, der er fortsat efter Nordjyskes artikel.

Grillbaren er, ifølge en seddel i døren, lukket permanent. Og sådan sluttede altså tilsyneladende et blomstrende forretningseventyr for den iltre restauratør.

Da Nordjyskes journalist ringede til Marius Moen Flytkjær for en kommentar, lød svaret, at ”hvis du bringer mit navn, går jeg benhårdt efter dig personligt.” Samme type retorik som den, han har brugt over for unge mennesker, der var glade og stolte over at have fået deres første fritidsjob.

Alene af respekt for dem fortjener Marius Moen Flytkjærs navn at blive nævnt igen. Og igen.

Historien om ham er ikke bare historien om en grillbarejer, der ter sig uanstændigt. Det er historien om, at chefer af stærkt tvivlsom karakter lever en tilværelse, hvor det bliver sværere og sværere for dem at løbe fra konsekvenserne.

Du kan være nok så dygtig fagligt, hvilket grillbar-ejeren givetvis er. Han har i Nordjyskes spalter tidligere kloget sig på vigtigheden af den rette fedtmarmorering i en saftig bøf, og på Tripadvisor skriver en kunde, at den burger, han fik hos Ædedolken, er den bedste, han nogensinde har smagt.

Men om du styrer en grillbar i Brønderslev eller en stor virksomhed med 500 ansatte, er regel nummer ét, at du som leder går forrest og udviser en ordentlig og respektfuld adfærd over for alle medarbejdere.

For år tilbage var det nemmere at slippe af sted med at være et dygtigt røvhul. Det er det ikke længere. Garantien om en fast månedsløn er ikke nok til, at arbejdstagere finder sig i hvad som helst.

Særligt de yngre af slagsen ser karriere og job som noget helt andet, end hvad der førhen var normen. De er mindre autoritetstro og i højere grad motiveret af, at arbejdet giver mening, og at de kan udvikle sig.

De stiller større krav til deres arbejdsplads – og deres leder. Og det har de lov til, uagtet om det ”blot” drejer sig om et fritidsjob på en grillbar.

Det er stærkt, at en række tidligere ansatte på Ædedolken i Brønderslev nu står frem og fortæller om det tyranni, de var underlagt. Og om de mange trusler, som indehaveren har sendt efter dem.

Marius Moen Flytkjær fortjener de adskillige politianmeldelser, der er indgivet mod ham. Ligesom han aldrig fortjener at kunne kalde sig leder for andre mennesker igen.