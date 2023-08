Nordjyske mener: Har dette lille lokalsamfund knækket koden til vindmøller i baghaven?

I et lokalområde lidt øst for Løgstør og ned til Limfjorden har driftige og fremsynede borgere indgået en opsigtsvækkende aftale.

Det er den første af sin slags i Danmark, så vidt vides, og aftalen rummer store perspektiver for den grønne omstilling og ikke mindst borgernes opbakning til den vedvarende energi, der er så afgørende for vores alles fremtid.

Efter mange års hårdt forarbejde og til tider indædt modstand har beboerne i området Nørrekær Enge lavet en aftale med den nordjyske energigigant Eurowind Energy.

Aftalen baner vejen for 40 nye kæmpevindmøller lige i de lokales baghave, og fidusen er, at den lokale vindmølleforening sikres en årlig andel af vindmølleparkens samlede driftsindtægter, så længe vindmølleparken består.

I omegnen af 200 millioner kroner over møllernes levetid på 35 år, lyder et kvalificeret estimat.

De mange millioner placeres i en selvejende almennyttig fond, som lokalområdet kan bruge til alt fra foreningsliv og velfærd til grønne projekter, der gør livet bedre og billigere for nuværende og kommende beboere.

På den måde kompenseres lokalområdet – der omfatter et par tusinde borgere fordelt på en række mindre byer – for den tvivlsomme ære det er at have vindmøller i synsvidden.

Man kan vove den påstand, at de i sidste ende vinder ved det. At tjene 200 millioner kroner på blæsevejr er ikke småpenge.

Det særligt interessante ved aftalen mellem beboerne i Nørrekær Enge og Eurowind Energy er, at den tager livtag med et drilsk fænomen. ”Not in my backyard”, hedder fænomenet og betyder kort sagt, at vi gerne vil have mere grøn og bæredygtig energi – bare ikke i vores egen baghave.

Vi ser det gang på gang, når for eksempel kommuner foreslår projekter med vindmøller, solceller eller biogasanlæg. Da rejser der sig ofte en borgerstorm så stor, at byrådet i sidste ende må skrotte planerne.

Nu er Nørrekær Enges Vindmølleforening lykkedes med noget, der tilgodeser begge parter og sikrer, at profitten fra snurrende vindmøller ikke kun havner i lommerne på et privat firma.

Det er smart. Og det er den rigtige vej at gå.

Selvfølgelig skal vi ikke plastre Nordjylland til med vindmøller for enhver pris eller afgive ethvert vindblæst og vindmølleegnet område for ussel mammon.

Men kan vi kombinere udrulningen af den grønne omstilling med øget velstand og udvikling i lokalområder, der mildt sagt ikke nyder stor politisk bevågenhed, har vi fat i noget.

Lad os håbe, at aftalen i Nørrekær Enge ikke bliver den sidste af sin slags.