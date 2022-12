Nordjyske mener: Henning Kjeldsen giver stor gave til Skagen: Men den forvaltes alt for dårligt

LEDER:Skagen er et helt unikt sted.

Placeret på toppen af Danmark med de to have, der mødes, rå natur, skønne spisesteder, dybe kulturtraditioner og rekreative tilbud i top er byen et specielt trækplaster for mennesker fra nær og fjern.

Men lige nu er Skagen genstand for en anden opmærksomhed.

Det handler nemlig om et slagsmål om, hvordan byen skal udvikles, så den stadig er et mere og mere attraktivt sted at besøge.

Det handler om det maritime museumsprojekt: Maskinrummet.

Kort fortalt er historien, at den tidligere storfisker og investor Henning Kjeldsen vil investere et trecifret millionbeløb i projektet, der skal ligge på havnen i Skagen.

Der skal være udstillingshal i fire etager. Rooftop og konferencefaciliteter. Værksted og meget mere. Fordelt på et grundareal på 7500 kvadratmeter.

Byggeriet ventes påbegyndt i februar 2023, og det skal stå færdigt i foråret 2024.

Ideen er der ikke umiddelbart nogen, der sætter spørgsmålstegn ved.

Men processen omkring etableringen af Maskinrummet, og hvordan det færdige projekt præsenterer sig, har til gengæld ført til kritiske røster.

Over for Nordjyske har iværksætter Niels Kildahl og arkitekt Søren Tortzen råbt vagt i gevær i forhold til den arkitektur, som Maskinrummet bliver pakket ind i. Og dermed også det udtryk, det vil give på havnen i Skagen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at funktionerne i huset er fine, men det er ærgerligt, at arkitekturen ikke er landet - den del af projektet mangler. Det er desværre blevet banalt, siger Søren Tortzen til Nordjyske.

Den konklusion rammer hovedet på sømmet.

Ingen kan være uenige i, at det er en gave, at Henning Kjeldsen som lokal erhvervsmand ønsker at investere i sin by. Oven i købet med et særegent kulturtilbud, der vil være med til at sætte ord, billeder og oplevelser på en væsentlig del af Skagens DNA.

Respekt for det.

Men de eksisterende illustrationer af det kommende byggeri indikerer på ingen måde, at museet skal blive et trækplaster - med mindre man har en speciel interesse i maritime maskiner.

Hvorfor er fonde med midler og arkitekter med erfaring i større kulturelle satsninger ikke inddraget, så man kunne skabe et fantastisk tilbud a la Tirpitz i Blåvand?

Hvorfor er lokalbefolkningen ikke taget med på råd for at få dens mening om, hvordan et så markant byggeri skal se ud, og hvad det skal indeholde?

Mindre hastvæk og større ambitioner ville på ingen måde tage noget fra Henning Kjeldsens ide og gave. Tværtimod ville det give mulighed for at skabe et enestående kulturelt trækplaster med bred appel - med en arkitektur i særklasse som en væsentlig del af udtrykket og oplevelsen.

Det ville være med til at gøre en unik by endnu mere attraktiv og dragende.

Desværre ser det ud til, at Frederikshavn Kommune helt har misset den pointe - og på ingen måde har grebet muligheden for at tænke rigtig stort til gavn for Skagen.