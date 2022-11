Nordjyske mener: Her er de fem ting, vi lærte af valgkampen

LEDER:Dagen i dag er én lang venten og tomgang, indtil vi langt ud på aftenen - måske - kan gå i seng med en eller anden form for afklaring. Men indtil da kan vi bruge tiden til at se tilbage på valgkampens mest overraskende begivenheder og nye tendenser, som vi vil huske valget i 2022 for:

1. Det er ikke en god strategi at kræve valg for - blot at ønske mere af det samme

Valgkampen '22 vil blive husket for den lettere bizarre valgudskrivelse, hvor De Radikale med et ultimatum til statsminister Mette Frederiksen i juli dikterede, at valget skulle udskrives senest 4. oktober. Ideen var tilsyneladende at vise handlekraft i Minksagen, men strategien har mildt sagt ikke virket efter hensigten. Det viste sig at være svært at forklare over for vælgerne, hvorfor man som parti ønsker at få en ny regering for derefter at pege på samme statsministerkandidat.

2. "Plejer" er død i dansk politik

14 partier, hvoraf tre er helt nye, "gamle" partier, der står til historisk dårlige valg og et nyt midterparti, der ikke vil pege på nogen, men på noget. Opbruddet i den klassiske højre-venstre-akse i danske politik og de store vælgervandringer, som de nye partier fører med sig, har gjort de politiske eksperter rundtossede, for man har ikke kunnet bruge sin viden om tidligere valgkampe til særligt meget. Især Moderaternes store tilslutning i prognoserne er kommet bag på alt og alle, og det er svært at forestille sig, at den gamle orden nogensinde indfinder sig igen.

3. Tiktok kan føre til kæmpe politisk succes

Det sociale medie TikTok er indtil nu er blevet afskrevet af seriøse politikere. For det første er brugerne meget unge, og for det andet er alt musikbåret derinde, krydret med gak og løjer. Men Liberal Alliance så et potentiale, gik ind på mediets egne præmisser og har formået veksle det til en uset høj opbakning fra de 18-24-årige vælgere i meningsmålingerne. Dét havde ingen set ske for en måned siden. Hvad det betyder for valgkampene fremover er faktisk svært at sige, men ingen partier tør vel overlade ungdommen alene med de andre.

4. Det er muligt at smide selv den største føring, hvis møgsagen rammer rent

Når nogen har vundet overraskende meget i valgkampen, må der naturligvis også være dem, der har tabt. Konservative lå så lunt i svinget og havde gjort det så længe, at partiet lignede valgets store vinder. Sådan kommer det ikke til at gå, for partiformand og statsministerkandidat Søren Pape Poulsen blev ramt af en møgsag, der både beklikkede hans personlige valg og beslutninger taget som minister, og med en timing lige op til valgudskrivelsen, blev det en tabersag.

5. Socialdemokratiets valgmaskine er for vild

I fodbold taler man om at have en 12. mand på banen, når fansene løfter deres hold til sejr. Socialdemokratiets imponerende valgkampsapparat kan give mindelser om en urimelig fordel, når partiet er oppe imod små partier med små budgetter og minimal partiorganisation. Bedste eksempel var, da Socialdemokratiet fik cykelhandleren Kjeld, der bor i Mette Frederiksens barndomshjem, til at droppe sine planer om at stemme på Inger Støjberg og i stedet vende hjem til Socialdemokratiet. Koblet med hæren af folk i røde jakker, der deler roser ud på snart sagt alle gadehjørner og en imponerende disciplin fra partiets kandidater, kan man ikke være andet end imponeret. Om det så er helt fair, er en anden sag og betyder i sidste ende intet.