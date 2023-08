Nordjyske mener: Her er tre årsager til, at Kulturmødet er en succes

Nykøbing har summet af liv fra torsdag til lørdag. Pladser og arealer har været fyldt med folk, de har talt, lyttet til debatter, set teater, hørt musik og selv sunget fællessange. I alt 32.000 gæster regner arrangørerne med har taget del i et virvar af programpunkter.

Det kan se hyggeligt og rundt ud, men ligesom med livet i en bikube, er der ikke tale om et tilfældigt skrabsammen af folk og underholdning. Langt fra. Alt handler om kultur, og om samtalen og udviklingen af kultur. Kort sagt mødet med kultur.

Når Kulturmødet Mors kan fejre sit 10-års jubilæum som en succes, der ikke bare har fundet sin plads, men som stadig vokser i betydning, er det netop en samlet idé om, hvad mødet skal og ikke skal være, der er en af grundpillerne for succesen.

Da Kulturmødet blev født, var succesen ikke givet og det var forankringen på Limfjordsøen heller ikke.

Men Mors tog teten, og hvor idémanden Evanthore Vestergaard havde forestillet sig Kulturmødet som en kontinuerlig proces året igennem kulminerende med to døgn, der på skift skulle placeres forskellige steder i landet, meldte Mors klart ud: Nej, det skal ligge hos os hvert år, og Kulturmødet foregår sidst i august. Denne tidlige afgrænsning i tid og sted har bevirket, at Kulturmødet har kunnet fastholde og skærpe sin profil og nerve.

Det har skabt grobund for forankring. Meget få morsingboer tog del i det første kulturmøde, men de lokale har lært at sætte pris på begivenheden, hvor man både kan få én på opleveren, mærke suset ved at stå ved siden af kendisser som Ane Halsboe, Bertel Haarder og Anders Morgenthaler og guffe en sandwich i sig. De lokale har givet igen ved at skaffe transport og overnatning til gæsterne, og der er ikke sket den uklædelige opskruning af prisniveau, som skæmmer storebror, Folkemødet på Bornholm.

Organisatorisk har værtsøen klogt sikret mødets fremtid, da man omkring 2018 løftede Kulturmødet fra kommunens skuldre og over i en selvejende institution med direktør Trine Bang i spidsen.

Koncept og forankring er begge nøgler til Kulturmødets livskraft, men det vigtigste er naturligvis kulturen. Dagene på Mors er ikke kun kulturpolitik og snak rundt om kultur, der bliver givet plads til at masser af kultur kan udfolde sig, for det er jo sådan, den udvikler sig.

I år blandt andet med særlige programmer for unge og børn som udtryk for, at fremtiden må sikres, også for Kulturmødet Mors.

Den nære fremtid kan der ikke være tvivl om efter dette års opvisning i godt værtsskab og mod til at være tro mod den grundlæggende idé.

Det kan kun inspirere andre store events til også at stå skarpt ved at stå ved sig selv og sin egenart.