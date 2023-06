Nordjyske mener: Her er tre råd til årets studenter

Det er opløftende at se årets studenter hygge sig i bybilledet og juble i vogne på vejene. En euforisk fornemmelse af lettelse og lykke. Stemningen og humøret smitter.

Men når rusen har lagt sig, er det tid for mange af studenterne - og for andre der netop har afsluttet en ungdomsuddannelse - til at overveje deres videre færd.

Det er et helt særligt tidspunkt i livet. For nogle opleves det befriende, mens det for andre kan føles forvirrende, når der ikke længere ligger en klar køreplan for næste kapitel i livet.

Derfor har jeg tilladt mig at samle tre gode råd til den tid, der følger efter studenterugen.

1. Sortér i rådene

Allerførst vil jeg nærmest demontere denne leders præmis. For rådene til studenterne er mange, og derfor skal du sortere i de råd, du får.

Med alderen opstår en nærmest instinktiv trang til at give sine velmenende råd videre til en yngre generation. En trang, jeg selv mærker meget tydeligt.

Uanset gode intentioner skal du træffe dine egne beslutninger. Beslutningerne skal føles rigtige både i maven og i hovedet. Men svaret er ikke altid givet, selvom du mærker efter. Alliér dig og søg støtte hos dem, der kender dig bedst.

2. Vær ikke bange for at begå fejl - og tag dig tid

Selvom det føles, som om de valg man træffer om bopæl, arbejde og uddannelse er definitive, så er det langt fra tilfældet.

Du kan sagtens ændre mening og skifte spor, og det er helt legitimt. Det gør kun en til et mere helstøbt menneske at kaste sig ud i noget for så at erfare, at det måske ikke var det helt rigtige. Det betyder ikke, at man er mislykket, men tværtimod at man er i gang med en vigtig læringsproces.

For øjeblikket er der et enormt politisk fokus på at øge arbejdsudbuddet. Vi skal arbejde mere, og vi skal blive længere på arbejdsmarkedet. Ignorer det, og prioriter dig selv.

Du skal nok få masser af år på arbejdsmarkedet, og du går ikke glip af noget, hvis du bruger et år mere end planen på at tænke dig om. For lige nu har du formentlig en frihed, som du aldrig opnår igen.

Udnyt den frihed på bedst mulig vis.

3. Sig fra og stil krav

Din generation stiller krav. Tak for det. For det er med til at gøre verden til et bedre sted.

Stil krav til din arbejdsgiver om at sikre ordentlige arbejdsforhold, diversitet og en sund kultur.

Sig fra overfor upassende og grænseoverskridende adfærd. Du er ikke ømskindet, men har med al sandsynlighed ret - og tiden på din side. Vær ikke bange for at ødelægge den gode stemning, om det er til en familiekomsammen eller i det åbne kontorlandskab.

Stil krav til de produkter, du omgiver dig med. Forhold dig kritisk som forbruger - både når du køber dagligvarer, shopper tøj - eller når du bevæger dig på sociale digitale platforme.

Du kan sagtens tillade dig at stille krav til omverdenen, for kravene er i den grad også høje til dig.

Tillykke med huen.