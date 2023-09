Nordjyske mener: Hvad er det for en økonomi, du kalder bundsolid, hr. finansminister?

- Dansk økonomi er bundsolid!

Sådan lød det fra en stolt og tilfreds finansminister Nicolai Wammen (S), da han torsdag over middag præsenterede regeringens forslag til Finansloven for 2024.

Få timer forinden havde Aalborg Kommune meldt et historisk stort sparekatalog ud. Over de næste fire år skal der findes 700 mio. kr. på driften med markante forringelser for borgerne som konsekvens.

Samme formiddag kunne Nordjyske afsløre, at tusinder af helt almindelige operationer er i fare for aflysning på de regionale sygehuse, fordi budgetterne allerede er stærkt overskredet.

Aalborg og sygehusene er ikke enkeltstående tilfælde. Langt fra.

Rundt om i det ganske danske landskab er der varslet og gennemført offentlige besparelser i et omfang, så det ikke blot er fedt, der skæres fra, men decideret knogler og væv.

At finansministeren sekunderet af økonomiministeren og kulturministeren i hjertet af København i den situation står med stålsat og tilfreds mine og annoncerer, at vores økonomiske fundament er bundsolidt.

Ja, så er der noget, der ikke stemmer.

Afstanden i oplevelse af den samme situation giver nærmest mindelser om en krigsskueplads. Hvor generalerne lidt karikeret står på distancen og mest af alt oplever krigens gener som en sagte rumlen i det fjerne, mens soldaterne i front kæmper desperat med livet som indsats under umenneskelige forhold.

Her er det kommuner og regioner, der er i frontlinjen, hvor medarbejdere og politikere slås som bæster for at få enderne, der ikke kan nå sammen, til at gøre det via en økonomi, der ikke rækker.

Mens generalerne er regeringen, der nok har pengene - og gang på gang finder ekstra milliarder - men ikke sørger for, at de når frem til dem, der skal bruge dem.

En generalstab, der heller ikke har lagt eller formår at lægge den strategi, der skal til for at vinde slaget.

Strategier, der her skal læses som reformer, der sikrer psykiatrien, sundhedsvæsenet, skolevæsenet, retsvæsen og skattevæsen, ældreomsorg. Som sætter ind over for mistrivsel blandt børn og unge, stress hos voksne, et arbejdsmarked, der mangler hænder, et klima, der lider - ja, læg selv dertil.

I stedet forsøges der med lapperier med nogle millioner kroner hist og her - beløb, der lyder fornemme, når en minister uddeler, men som ikke reelt flytter nogen frontlinje og skaber nogen sejre.

Når regeringen oven i købet lokker med skattelettelser i en situation, hvor landet på den kommunale og regionale front er i brand, skriger manglen på situationsfornemmelse til himlen.

Indtil der kommer seriøse og brugbare reformer på bordet, kommer dette spil af lidelse til at køre - og det indrullerer specielt de mennesker, der har hårdest brug for den offentlige service.

Har generalerne i regeringen på Christiansborg agten og evnen til at ændre slagets gang? Og bevise, at dansk økonomi faktisk er bundsolid?